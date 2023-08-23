Потужна "бавовна" в Криму: підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ

Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

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В районі Оленівки прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред: Фото: t.me/Crimeanwind, УНІАН

У захопленому Росією Криму прогриміли нові потужні вибухи. "Бавовна" сталася в середу вранці, 23 серпня.

Про нові вибухи на окупованому півострові повідомляє Telegram-канал Crimeanwind.

При цьому було опубліковано фото з місця вибуху. Судячи з усього, "бавовна" сталася в районі Оленівки Чорноморського району на заході півострова.

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При цьому публікуються фото з величезними клубами білого диму на місці вибуху, що прогримів.

Уточнюється, що приліт був по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут.

Повідомляють, що вражені радіолокаційні станції на Тарханкуті. Попередньо, на Тарханкуті уражена радіолокаційна станція 48я6-К1 "Подлет".

"Також на Тарханкуті уражено ракетний протикорабельний комплекс "Бастион", - йдеться в повідомленні.

Всього прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

Вибухи на Тарханкуті / t.me/Crimeanwind

Раніше в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. Наталія Гуменюк не виключає, що нічні події в Новоросійську - це провокація країни-агресора Росії.

Нагадаємо, в ГУР іронічно протреагували на "бавовну" в РФ. Представник ГУР Міноборони України попередив, що це не остання "бавовна" в Росії.

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