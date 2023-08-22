Російський економіст розкрив, скільки Росія зможе продовжувати війну в Україні

Україна ще довго може стикатися з необхідністю захищатися і тримати удар, вважає Ігор Ліпсіц.

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Ліпсіц розповів про економічний стан РФ / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, скріншот: Главред

В інтерв'ю Главреду російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів, чи можливі дефіцити військового виробництва в Росії.

"На жаль для громадян України, я вважаю, що Україна ще довго може стикатися з необхідністю захищатися і тримати удар. Тому що Росія звичайно (це вже всім відомо і зрозуміло) відчуває проблеми з отриманням електроніки, але може робити якісь більш прості види озброєнь. Ось нещодавно вийшов один з керівників військово-промислового комплексу і гордо сказав, що вони придумали російський аналог "Хаймарсу". Мовляв, ми візьмемо ще радянські гармати конструкції 1960-х років, поставимо їх на якесь мотошассі, щоб вони їздити могли по дорогах, і це буде наша гаубиця у відповідь на "Хаймарс". Тобто будуть, мабуть, спрощуватися якісь види зброї, будуть виготовлятися більш застарілі, але вони все одно будуть нести смерть. На жаль, така картина для України цілком реальна", - пояснив експерт.

За словами Ігора Ліпсіца на це у країни-агресорки гроші будуть. Населення біднітиме, виробництво товарів народного споживання буде скорочуватися, магазини будуть порожніти, але зброю будуть робити.

"Це як було в Радянському Союзі - ви по молодості цього не пам'ятаєте, а ми так і жили. Магазини були порожніми, зброя виготовлялася в безмірній кількості - були заповнені цілі полігони, звідки зараз і беруть танки для війни і всілякого роду військових операцій", - додав російський економіст.

Хто такий Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про перспективи економіки в РФ:

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