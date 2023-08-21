'Просто голуби великі': у ГУР іронічно відреагували на заперечення Росією 'бавовни'

Представник ГУР Міноборони України попередив, що це не остання "бавовна" в Росії.

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У ГУР відреагували на "бавовну" в Росії / колаж: Главред, фото: Telegram-канал BAZA, УНІАН

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов прокоментував останні "бавовни" в Росії та відповів на заперечення представниками тамтешньої влади.

Як зазначив Юсов у ефірі телемарафону "Єдині новини", що губернатор Ростовської області Василь Голубєв розповів місцевим жителям, що причиною вибухів у Ростові 21 серпня був "перехід літака на надзвук".

"Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ті "тушки". У Москві немає "бавовни", за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти і рейси, жодних змін немає. І взагалі, в них все йде за планом", - з іронією прокоментував Юсов.

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Він також додав, що більше з боку представників путінського правлячого режиму буде таких яскравих заперечень реальності, то більша ймовірність, що у пересічних жителів РФ почнуть з'являтися якісь запитання.

"Зрештою, працюємо далі і дивимось за розвитком подій. Зрозуміло, що це не останні інциденти, події і предмети для коментарів. Не останній раз, коли доведеться брехати російським чиновникам", - висловив переконання Юсов.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що Москву атакували безпілотники, росіяни в паніці закрили аеропорти. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків.

20 серпня у Курську прогримів вибух через атаку дрона. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

У ГУР попередили, що атак БПЛА на Москву може стати ще більше. Глава Кремля Володимир Путін розв'язав геноцидну війну проти України, і удари по Москві – певна справедливість, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

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