ЗСУ просунулись вперед біля Бахмута: росіяни стягують туди нові сили

Російські військові відновлюють свої сили та перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

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У Міноборони України розповіли про успіхи на полі бою / колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95-та окрема десантно-штурмова бригада

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході основні напрямки наступу окупантів, тому там точаться важкі бої.

Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила, що на Куп'янському напрямку складна ситуація, ворог, в тому числі обстрілює і Куп'янськ. Бої тривають, українські захисники потужно чинять опір.

"Протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування і він додатково підтягує туди сили", - наголосила вона. відео дня

Заступниця міністра оборони нагадала, що останні два тижні росіяни активізувалися на цих напрямках, проте Збройні сили зупиняли ворога. За словами Маляр, зараз противник просто "зализує рани". З огляду на це активність дещо спала, але це не означає, що окупанти не продовжать атакувати. Тому наші оборонці, безумовно, стежать за Куп'янським та Лиманським напрямком.

"Якщо говорити детальніше, то на Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки й східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто всі бої минулого тижня закінчилися поразкою ворога, він там не просувається", - сказала вона

Щодо Лиманського напрямку, то там основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються вибити українських бійців із позиції Кремінної й Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі.

Звільнення окупованих територій

Ганна Маляр також повідомила, що Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту. А на півночі міста ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій.

"Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута", - сказала Маляр.

За її словами, українські війська просуваються по південному флангу довкола Бахмуту і минулого тижня звільнили ще 3 кв. км.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута", - додала вона.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ є багато способів перерізати сухопутний коридор РФ. Поки передчасно давати оцінки загальному успіху контрнаступу ЗСУ, який відбувається на декількох напрямках, вважають аналітики.

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Роботине. Населений пункт Роботине Запорізької області має значне тактичне значення, дійшли висновку аналітики американського Інституту вивчення війни.

Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ. Під час активної фази війни кількість загиблих і поранених захисників росіяни використовують для прорахунку ймовірних подальших дій ЗСУ, каже Маляр.

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