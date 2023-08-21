'Прильоти у Москві нам на користь': Коваленко пояснив, як це впливає на владу Путіна

Дрони мають розвідувальну функцію - вони пролетіли над територією РФ не просто так, вважає Олександр Коваленко.

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Атака дронів на Москву / Колаж: Главред, скріншот: соцмережі

На сайті Главред відбувся чат із військово-політичним оглядачем групи "Інформаційний спротив" Олександром Коваленком. Спілкуючись із читачами, він розповів, які наслідки для російського політичного режиму можуть мати прильоти по російських містах, передусім по Москві та як це впливає на владу Путіна.

"Ніяк. Але ці прильоти нам на користь. Те, що два дрони прилетіли в Москва-Сіті, де розташовувалися міністерства - це добре. Було паралізовано роботу міністерств, які безпосередньо беруть участь у фінансуванні, підтримці та забезпеченні війни проти України. Хтось нарікав, що ми даремно витратили ці дрони, вразили будівлю і зруйнували якийсь поверх - так говорять люди з невеликим розумом. По-перше, була заблокована робота міністерств. Один тільки Мінпромторг, що займається не тільки тим, що завозить у Росію пальмову олію та банани, але й тим, що має патронат над низкою військово-технічних проєктів, наприклад, розвідувально-ударного "Форпост-Ру" (це такий БПЛА) і не тільки", - пояснив Коваленко.

За словами експерта, дрони мають розвідувальну функцію - вони пролетіли над територією РФ не просто так, а збирали розвідувальну інформацію.

"А як реагують росіяни на такі удари? Та вони ж кволі, аморфні та безхребетні. У них щось гучно вибухнуло в Сергієвому Посаді, якесь велике підприємство - якою була реакція росіян? Вони наче медузи. Тому нічого там у цьому сенсі не зміниться. Та головне, що нам усе це на користь - і той завод, і Москва-Сіті, і все інше", - додав експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що Москву атакували безпілотники, росіяни в паніці закрили аеропорти. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків.

Над столицею агресора Росії пролетів БПЛА - було чутно вибухи. Над аеропортом Внуково в столиці країни-окупанта Російської Федерації Москві закривали небо, затримувалися вильоти і прильоти рейсів літаків.

У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА.

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