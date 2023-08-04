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"Бавовна" цвістиме, це необоротно": в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську

Анна Ярославська
4 серпня 2023, 11:20 оновлено 4 серпня, 11:38
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Наталія Гуменюк не виключає, що нічні події в Новоросійську - це провокація країни-агресорки Росії.
Атака на корабель Оленегорський Гірник
Атака на корабель Оленегорський гірник сталася в ніч на 4 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 4 серпня в тимчасово окупованому Криму та в Новоросійську Краснодарськго краю лунали вибухи. Спікер об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала "бавовну".

Що стосується вибухів у Федосії, Гуменюк зазначила, що там знаходиться велике нафтове сховище, яке, зокрема, постачає паливом Чорноморський флот Росії. Також певною мірою розташована логістика ворога.

"Забезпечення паливно-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому "бавовна" буде цвісти, і це необоротно", - сказала вона.

відео дня

Щодо вибухів поблизу Новоросійська в Краснодарському краї, то Гуменюк припускає, що нічні події - це провокація Росії.

"Варто розуміти, що вся інформація, яка була подана, вона вкладається в рамки провокацій, які були обіцяні на морі з російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати морську безпеку і не надійна щодо ведення навігації в Чорному морі. Пам'ятаємо про те, що війна у нас гібридна, й інформаційні приводи можуть створюватися Росією з використанням власної ролі як жертви", - сказала Гуменюк.

Дивіться відео - Коментар Гуменюк про "бавовну" в Криму та Новоросійську:

скріншот

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.

У Мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

Інші новини:

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