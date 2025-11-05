Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

Енергозатрати штовхають вгору ціни на більшість молочних товарів в Україні.

Молоко в пляшках дорожчає швидше, ніж у плівці / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Більшість молочних продуктів подорожчала на 1–3% за місяць

Через дороговизну електроенергії попит на свіжу продукцію падає

Найбільше подорожчав сир "Маасдам" — +31% за рік

Зростання витрат на електроенергію утримує ціни на молочну продукцію в Україні на високому рівні, тоді як через зниження купівельної спроможності споживачів попит на свіжі молочні товари зменшується. Про це йдеться у новому звіті аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Які молочні продукти подорожчали, а які подешевшали

За його даними, серед основних молочних продуктів — сметани, кефіру та молока — більшість подорожчала протягом місяця на 1–3%. Водночас пастеризоване молоко жирністю до 2,6% у плівці подешевшало на 1% (у середньому 47,61 грн/кг). Натомість аналогічне молоко у пластиковій пляшці додало 1,7% у ціні (66,52 грн/кг).

Сметана жирністю 15% у плівці подорожчала на 1% (150,45 грн/кг), а в стаканах — на 1,5% (189,99 грн/кг). Кефір жирністю 2,5% також зріс у ціні: у плівці — на 1% (57,16 грн/кг), у пляшці — на 3% (78,92 грн/кг).

Невелике здешевлення зафіксовано на питний йогурт жирністю 1,6–2,8% — мінус 1,1% (114,49 грн/кг) — та сир кисломолочний жирністю 9%, який втратив близько 2% вартості (288,91 грн/кг).

Вершкове масло жирністю 72,5–73% майже не змінилося у ціні й коштує близько 588,8 грн/кг (+0,4%).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Сири продовжують дорожчати

Серед сирів найбільше подорожчали:

"Український" (50%) — +2,2% до 603,46 грн/кг,

"Голландський" (45%) — +1,5% до 598,44 грн/кг,

моцарелла українського виробництва (45%) — +3% до 622,52 грн/кг.

Натомість українська "Гауда" (45%) втратила 4% у ціні, знизившись до 563,26 грн/кг — це найпомітніше коливання серед молочної продукції.

За рік найбільше подорожчав сир "Маасдам" (45%) — до 740,57 грн/кг, що на 31% більше, ніж торік.

Що штовхає ціни вгору – думка експерта

Коливання цін на продукти харчування у листопаді залежатимуть від сезонних факторів та стабільності енергопостачання. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, перебої з електроенергією мають негативний вплив на економічну ситуацію в країні. "Блекаути негативно впливають на економічну ситуацію. Це, своєю чергою, змушує багатьох виробників і торговців підвищувати ціни, адже виникають прямі втрати через влучання у виробничі об’єкти та склади, що разом із порушенням логістики збільшує собівартість продукції", — наголосив експерт.

Новак підкреслив, що у разі тривалих відключень електроенергії виробники змушені закладати ризики у вартість товарів, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживачів.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія посилила удари по енергосистемі України, що підвищує ризик блекаутів і через це без того немалі ціни на продукти можуть ще більше зрости. Не виключенням є і курятина - найдоступніше і найпопулярніше серед українців м'ясо.

Крім того, популярний газований напій об'ємом 1750 мілілітрів станом на 4 листопада в середньому коштує 57,52 гривні, тоді як середньомісячна ціна на кока-колу у жовтні становила 55,20 гривні.

Нагадаємо, що цієї осені овочі борщового набору стали доступнішими. Причина - рекордний урожай, який, за словами аграріїв, перевершив торішній на 30–40%.

