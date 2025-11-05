Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

У найближчий час очікується зростання цін на цінний білковий продукт.

https://glavred.net/ukraine/pod-novyy-god-ceny-podskochat-k-prazdnikam-populyarnyy-v-ukraine-produkt-podorozhaet-10712588.html Посилання скопійоване

Як зміняться ціни на курятину в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомила експертка:

У випадку блекаутів курятина в Україні дещо подорожчає

До зимових свят ціни на курятину підвищать більш помітно

Країна-агресорка Росія посилила удари по енергосистемі України, що підвищує ризик блекаутів і через це без того немалі ціни на продукти можуть ще більше зрости.

Не виключенням є і курятина - найдоступніше і найпопулярніше серед українців м'ясо. Експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова розповіла виданню "Телеграф", наскільки можуть змінитися ціни на курятину.

відео дня

Наскільки зростуть ціни на м'ясо птиці

Експертка прогнозує, що у випадку подорожчання курятина коштуватиме на 5-7, максимум 10 гривень дорожче, ніж зараз. Різкого скачку цін не буде, адже виробництва під час блекаутів навпаки будуть намагатися розпродати товар, щоб він не зіпсувався.

"Вони так само будуть потерпати від електроенергії. У разі дуже складної ситуації, вони скорочуватимуть поголів'я птиці. А якщо не встигнуть цього зробити, скидатимуть ціну на продукцію. Якщо світло вимикатимуть ще й в магазинах, то зрозуміти хто саме піднімає вартість продукції без втручання регуляторних органів буде складно", - пояснила вона.

При цьому Руженкова каже, що помітне підвищення цін на курятину чекає українців ближче до зимових свят - Різдва та Нового року. Тоді вартість м'яса буде підвищена через сезонне зростання попиту.

"До кінця року має спрацювати сезонний фактор посилення попиту напередодні різдвяних свят. Тому виробники знову почнуть підвищувати ціни на свій товар", - додала експертка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Яке м'ясо також подорожчає до новорічних свят

Главред писав, що за словами голови Ради Асоціації "М’ясної галузі" Олександра Скорика, після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною.

Тим, хто планує закупівлю м’яса для приготування новорічних чи різдвяних страв, експерти радять не відкладати покупки. На відміну від ринку молочної продукції, де значних коливань найближчим часом не очікується, ситуація зі свининою виглядає менш оптимістичною.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що популярний газований напій об'ємом 1750 мілілітрів станом на 4 листопада в середньому коштує 57,52 гривні, тоді як середньомісячна ціна на кока-колу у жовтні становила 55,20 гривні.

Напередодні стало відомо, що наразі ціни на яблука в Україні значно вищі в порівнянні з 2024 роком. Не виключено, що щомісячне здорожчання може продовжитись.

Раніше повідомлялося, що цієї осені овочі борщового набору стали доступнішими. Причина - рекордний урожай, який, за словами аграріїв, перевершив торішній на 30–40%.

Більше новин:

Про персону: Оксана Руженкова Оксана Руженкова - експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва, колишня очільниця Української асоціації виробників картоплі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред