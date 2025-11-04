Ціни будуть рости щомісяця: один фрукт в Україні встановить новий 'рекорд'

Відомо, що потреба населення в яблуках забезпечена тільки на 46%.

https://glavred.net/economics/ceny-budut-rasti-kazhdyy-mesyac-odin-frukt-v-ukraine-ustanovit-novyy-rekord-10712228.html Посилання скопійоване

Якими будуть ціни на яблука в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Ціни на яблука у 2025 році відчутно зросли

До кінця року вони можуть подорожчати ще на 7 – 10%

Наразі ціни на яблука в Україні значно вищі в порівнянні з 2024 роком. Не виключено, що щомісячне здорожчання може продовжитись. Про це заявила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало в коментарі 24 Каналу.

За її словами, середньомісячні ціни на яблука у 2025 році зросли понад удвічі.

відео дня

"До кінця 2025 року очікується сезонне щомісячне здорожчання яблук на 7 – 10% порівно з нинішніми цінами. Викликає занепокоєння той факт, що наразі існує проблема забезпечення потреб населення за умов його низької купівельної спроможності, наявних високих цін і недостатнього обсягу фонду споживання", - наголосила вона.

Наукова співробітниця зауважила, що рівень споживання яблук в Україні становить не більш як 23 кілограми на одну людину на рік. Тоді як раціональна річна норма споживання становить 50 кілограмів.

"Потреба населення в яблуках забезпечена тільки на 46%", - підсумувала Інна Сало.

Що впливає на вартість продуктів

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що у листопаді коливання цін на продукти харчування залежатиме від сезонного фактору та ситуації з забезпеченням підприємств електроенергією.

"Блекаути негативно впливають на економічну ситуацію. Це, своєю чергою, змушує багатьох виробників і торговців підвищувати ціни, адже виникають прямі втрати через влучання у виробничі обʼєкти та склади, що разом із порушенням логістики збільшує собівартість продукції", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом найближчих трьох кварталів українці можуть очікувати на більш доступні овочі, ніж минулого року. За даними НБУ, ціни у річному вимірі знизилися практично на всі овочі борщового набору, а також на перець, огірки та помідори.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка сказав, що помідори та огірки скоро помітно подорожчають. Він пригадав, що лише за один тиждень жовтня томати подорожчали приблизно на 15%.

Крім того, відомо, що цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.

Читайте також:

Про персону: Інна Сало Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред