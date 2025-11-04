Втамувати спрагу все дорожче: в Україні різко підскочили ціни на популярні товари

В супермаркетах підвищили ціни на напої, які часто купують українці.

https://glavred.net/ukraine/utolit-zhazhdu-vse-dorozhe-v-ukraine-rezko-podskochili-ceny-na-populyarnye-tovary-10712213.html Посилання скопійоване

Скільки в українських супермаркетах коштують солодкі напої / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

В Україні подорожчали солодкі напої

Сік вже коштує майже 100 гривень за літр

Ціни на деякі продукти не тішать українців. Серед них і солодкі напої, такі як кока-кола та соки. Лише за останні кілька днів їхня вартість помітно зросла у супермаркетах.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Зокрема популярний газований напій об'ємом 1750 мілілітрів станом на 4 листопада в середньому коштує 57,52 гривні, тоді як середньомісячна ціна на кока-колу у жовтні становила 55,20 гривні.

відео дня

Як супермаркети переписали ціни на соки

Сьогодні пачка яблучного соку Galicia, об'ємом в один літр, коштує в середньому майже 100 гривень - 98,02 гривні. Хоча ще в жовтні такий сік продавали по 86,81 гривні.

Водночас сік Наш Сік мультивітамін з м'якоттю коштує станом на 4 листопада дещо менше, ніж у жовтні - 48,90 гривні проти 52,52 гривень за 950 мілілітрів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

В супермаркетах дорожчають не лише солодкі напої

Главред писав, що в Україні у супермаркетах подорожчала кава деяких виробників. Вона тепер коштує більше 600 гривень за пачку. Мова йде про каву Nescafe Gold вагою 210 грамів.

Середньомісячні ціни на неї стрімко підвищуються вже шостий місяць, тоді як раніше були досить стабільними протягом року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ціни на продукти продовжують рости ледь не щодня. Не виключенням є і деякі молочні продукти, які вже у перші дні листопада подорожчали на кілька гривень.

Раніше повідомлялося, що цієї осені овочі борщового набору стали доступнішими. Причина - рекордний урожай, який, за словами аграріїв, перевершив торішній на 30–40%.

Напередодні стало відомо, що ціни на базові та популярні продукти знову "повзуть" вгору. Найближчим часом українцям варто бути готовими до того, що ціни на сезонні овочі "підскочать".

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред