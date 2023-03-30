Масовані ракетні удари можуть залишитися в минулому: в ГУР розповіли, куди битиме ворог

Окупанти намагалися довести енергетичну інфраструктуру до критичного стану, але цей план провалився. Тепер у них нова мета.

Андрій Юсов заявив, що небезпека для цивільного населення не минула/ Фото УНІАН, ГУР

Масованих ракетних ударів по Україні, які були восени та взимку, може більше не бути. Окупанти намагалися довести енергетичну інфраструктуру до критичного стану, але цей план провалився. Тепер окупанти намагатимуться зірвати контрнаступ ЗСУ та, ймовірно, битимуть по військових об'єктах. Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Gazeta.ua.

За його слова, ворог ймовірно завдаватиме ракетних ударів по шляхах постачання і всьому, що пов'язано з підготовкою до звільнення українською армією тимчасово захоплених росіянами міст.

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Однак загроза для цивільного населення не зникне. Передусім, тому, що у армії РФ закінчуються запаси високоточної зброї. Від кількості, яка була на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, її залишилося близько 15%.

Крім того, окупанти в більшості випадків мають не точні розвідувальні дані. Тому, як зазначив Юсов, далі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура.

Представник української розвідки додав, що не варто сподіватися, що у російської армії закінчаться ракети. Зокрема, ракет С-300 у них ще тисячі, також налагоджується виробництво "Калібрів".

"Але компенсувати навіть те, що вони вже витратили, подібні обсяги не можуть. З початку ракетного терору і проміжки між ударами, і кількість застосовуваних ракет – це вже зовсім інші показники, ніж ми бачили", – сказав спікер ГУР.

Ракетні удари по Україні

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявляла, що російські військові відмовляються від тактики завдання масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари - або ракетні, або дронові.

У ніч на п'ятницю, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Загинули мирні українці.

Вранці 27 березня російські загарбники вдарили по місту Слов'янськ у Донецькій області двома ракетами С-300. Відомо про двох загиблих і 29 поранених. Серед постраждалих є дитина.

У ніч на 28 березня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

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