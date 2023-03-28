Нічна атака дронів на Київ: після вибуху спалахнула пожежа - всі подробиці

У ніч на вівторок, 28 березня, російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.
Як повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації, вночі в небі в повітряному просторі столиці було знищено 12 ворожих дронів Shahed.
"Оновлення інформації про атаку боражуючими боєприпасами Shahed на столицю. Сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва були виявлені та знищені ворожі 12 БПЛА цього типу", - написав вранці 28 березня начальник КМВА Сергій Попко.
Зазначається, що для нападу країна-окупант РФ застосувала тактику атак іранськими "Шахедами" з північно-східного напрямку.
При цьому в Святошинському районі Києва уламки збитого дрона-камікадзе впали на нежитлове приміщення, спалахнула пожежа на площі близько 200 кв м.
"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м.Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі. Внаслидок ворожої атаки в 3-поверховій адміністративній будівлі сталося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів", - повідомили у Facebook Головного управління ДСНС у Києві.
Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку пожежники оперативно ліквідували.
Внаслідок ворожої атаки жертв і постраждалих немає.
На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу.
Нічна атака ворожих дронів на Київ
Як повідомляв Главред, пізно ввечері 27 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена звучала зокрема і в столиці. Прогриміли кілька вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці були вибухи в Оболонському та Святошинському районах. У Святошинському районі загорілося приміщення магазину.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 28 березня під час російських обстрілів захисники українського неба збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4.
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