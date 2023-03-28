Нічна атака дронів на Київ: після вибуху спалахнула пожежа - всі подробиці

У Святошинському районі Києва уламки збитого дрона-камікадзе впали на нежитлове приміщення. Рятувальники гасили пожежу площі близько 200 кв м.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських дронів-камікадзе на Київ вночі 28 березня / Фото facebook.com/DSNSKyiv

У ніч на вівторок, 28 березня, російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

Як повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації, вночі в небі в повітряному просторі столиці було знищено 12 ворожих дронів Shahed.

"Оновлення інформації про атаку боражуючими боєприпасами Shahed на столицю. Сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва були виявлені та знищені ворожі 12 БПЛА цього типу", - написав вранці 28 березня начальник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що для нападу країна-окупант РФ застосувала тактику атак іранськими "Шахедами" з північно-східного напрямку.

При цьому в Святошинському районі Києва уламки збитого дрона-камікадзе впали на нежитлове приміщення, спалахнула пожежа на площі близько 200 кв м.

"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м.Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі. Внаслидок ворожої атаки в 3-поверховій адміністративній будівлі сталося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів", - повідомили у Facebook Головного управління ДСНС у Києві.

Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку пожежники оперативно ліквідували.

Внаслідок ворожої атаки жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу / Фото facebook.com/DSNSKyiv

Рятувальники ДСНС на місці падіння уламків збитого БПЛА / Фото facebook.com/DSNSKyiv

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу.

Нічна атака ворожих дронів на Київ

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 27 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена звучала зокрема і в столиці. Прогриміли кілька вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці були вибухи в Оболонському та Святошинському районах. У Святошинському районі загорілося приміщення магазину.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 28 березня під час російських обстрілів захисники українського неба збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4.

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