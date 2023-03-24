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РФ вдарила із ЗРК С-300 по Пункту незламності в Костянтинівці: загинули 3 жінки-переселенки

24 березня 2023, 09:58
Близько першої години ночі російська окупаційна армія РФ обстріляла місто із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Обстріл Костянтинівки
Обстріл Костянтинівки стався в ніч на 24 березня / Фото t.me/pgo_gov_ua

У ніч на п'ятницю, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Три людини, які були переселенцями, загинули, ще двоє - отримали поранення.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, близько першої години ночі російська окупаційна армія РФ обстріляла місто із зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила в будівлю пункту незламності, а інша - поблизу нього.

"Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинули три людини", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, під завалами загинули три жінки, які були внутрішньо переміщеними особами з Бахмута, з Часового Яру та с. Опитне Покровського району.

Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Обстріл Костянтинівки
У Костянтинівці окупанти вдарили у Пункт незламності / Фото t.me/pgo_gov_ua

Обстріл Костянтинівки прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують тероризувати Костянтинівку. Є влучання в Пункт незламності, відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілів. Звичайні невдахи і терористи", - написав глава ОП у Telegram.

Згідно з даними ДСНС України, під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок.

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 березня країна-окупант Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками іранського виробництва у Кривому Розі зафіксовано влучення. Всього по місту вдарили 6 іранських безпілотників - один з них вдалося збити, інші п'ять перехопити не вдалося.

22 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Одну жінку не вдалося врятувати після отриманих нею травм – ракета влучила саме в її квартиру. Постраждали 34 людини, серед них - троє дітей.

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