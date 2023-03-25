РФ готує нові точкові ракетні удари: стали відомі ймовірні цілі

Російські військові відмовляються від тактики нанесення масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари, заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Тактика ворога зараз знаходиться в пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити відразу 50-70-80 ракет, — це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.
Вона додала, що російські загарбники "очевидно" будуть використовувати точкові атаки:
- або ракетні;
- або дронові.
"Швидше за все, в пріоритеті залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури", — резюмувала Гуменюк.
Ракетні удари РФ
Нагадаємо, масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.
21 березня ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
У ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.
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