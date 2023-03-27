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Є загиблі і десятки поранених, зруйновані 5 багатоповерхівок: РФ атакувала Слов’янськ ракетами С-300

27 березня 2023, 13:46
Вже відомо про двох загиблих та 29 поранених внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів. У місті було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.
Ракетный удар по Словянску и Дружковке
Наслідки ракетного удару по Слов'янську і Дружківці/ Telegram Кириленко

Російські загарбники вранці у понеділок, 27 березня, вдарили по місту Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами С-300. Станом на цей час відомо про двох загиблих і 29 поранених. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Він зазначає, що атака відбулася близько 10:30.

Кириленко спочатку повідомив про одного загиблого та 25 поранених, проте після цього він розповів, що кількість загиблих зросла до двох, поранених – до 29.

відео дня

Внаслідок удару були зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Кириленко повідомив, що російські загарбники цього ранку вдарили також по місті Дружківка на Донеччині. По місту теж було випущено дві ракети С-300. Вони влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

"За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає. Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", – написав голова Донецької ОВА.

  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко
  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко
  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко
  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко
  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко
  • Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023
    Ракетний удар по Слов'янську та Дружківці 27.03.2023 Telegram Кириленко

На ракетний удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ… Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", – зазначив Зеленський у Telegram.

Він написав, що на місці працюють усі служби, надається допомога потерпілим і триває розбір завалів.

Президент також опублікував відео наслідків ракетного удару по Слов’янську.

Ракетный удар оккупантов по Славянску
Ракетний удар окупантів по Слов'янську/ скрін.

Ракетні удари РФ по Україні

У Запоріжжі 22 березня російські ракети влучили у житлові будинки. Пізно ввечері того ж дня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи у житлових будинках, у які влучили російські ракети. Одну жінку не вдалося врятувати після отриманих нею травм – було влучання саме у її квартиру. Постраждали 34 людини, серед них – троє дітей.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 24 березня жорстоко обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, будинок, адмінбудівлю, ще багато будинків пошкоджено. Окупанти застосували "розумну авіабомбу" УМПК, яка є аналогом американської JDAM-ER.

Також у ніч на 24 березня загарбники завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Три людини, які були переселенцями, загинули, ще двоє – отримали поранення.

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війна в Україні Дружківка Слов'янськ вторгнення Росії новини Донбасу ракетний удар
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