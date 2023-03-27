Є загиблі і десятки поранених, зруйновані 5 багатоповерхівок: РФ атакувала Слов’янськ ракетами С-300

Російські загарбники вранці у понеділок, 27 березня, вдарили по місту Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами С-300. Станом на цей час відомо про двох загиблих і 29 поранених. Серед постраждалих є дитина.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Він зазначає, що атака відбулася близько 10:30.
Кириленко спочатку повідомив про одного загиблого та 25 поранених, проте після цього він розповів, що кількість загиблих зросла до двох, поранених – до 29.
Внаслідок удару були зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.
Кириленко повідомив, що російські загарбники цього ранку вдарили також по місті Дружківка на Донеччині. По місту теж було випущено дві ракети С-300. Вони влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.
"За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає. Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", – написав голова Донецької ОВА.
На ракетний удар відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ… Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", – зазначив Зеленський у Telegram.
Він написав, що на місці працюють усі служби, надається допомога потерпілим і триває розбір завалів.
Президент також опублікував відео наслідків ракетного удару по Слов’янську.
Ракетні удари РФ по Україні
У Запоріжжі 22 березня російські ракети влучили у житлові будинки. Пізно ввечері того ж дня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи у житлових будинках, у які влучили російські ракети. Одну жінку не вдалося врятувати після отриманих нею травм – було влучання саме у її квартиру. Постраждали 34 людини, серед них – троє дітей.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 24 березня жорстоко обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, будинок, адмінбудівлю, ще багато будинків пошкоджено. Окупанти застосували "розумну авіабомбу" УМПК, яка є аналогом американської JDAM-ER.
Також у ніч на 24 березня загарбники завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Три людини, які були переселенцями, загинули, ще двоє – отримали поранення.
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