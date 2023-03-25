ЗСУ готують удари по окупантах у Криму: в ОК Південь розкрили сценарій нової "бавовни"

Російські військові на півострові вже намагаються не скупчуватися великими групами, розповіла Наталія Гуменюк.

ЗСУ готують нову "бавовну" в Криму / Telegram, pixabay

Сили оборони України продовжать завдавати ударів по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що представники окупаційної влади Росії почали евакуацію з тимчасово захопленого півострова.

"Повернутися ми їм не дозволимо, тому що сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, — це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові", — зазначила Гуменюк.

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Вона також додала, російські військові на півострові намагаються не накопичуватися великими групами.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Кримський півострів до кінця літа. За його словами, для реалізації операції силам оборони України потрібна далекобійна зброя.

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