Ракетний удар по Запоріжжю: Лавров у всьому звинуватив Захід

Глава МЗС РФ звинуватив Захід нібито у "невиконання зобов'язань", через що у "Росії не залишилось вибору".

У день ракетного удару по Запоріжжю Лавров звинуватив у всьому Захід / Колаж фото скріншот з відео

Російські окупанти у середу, 22 березня, безжально вдарили ракетами по мирному багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Але у цей день глава МЗС РФ Сергій Лавров почав виправдовуватись і заявляти, що "Захід не залишив Росії вибору". Про це повідомляють росЗМІ.

Він цинічно звинуватив Захід нібито у "невиконанні зобов'язань".

"Захід не залишив нам вибору, окрім як стати на захист російських, російськомовних жителів сходу України, які зазнавали неприйнятної дискримінації та позбавлення базових прав із боку київського "нацистського" режиму", - сказав Лавров.

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Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем знаходяться житлові будинки і острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Вже відомо про щонайменше 25 постраждалих людей (з них двоє дітей 7 і 9 років). За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, госпіталізували 11 постраждалих. Четверо перебувають у важкому стані, семеро - у середньому ступені важкості. Відомо про одну загиблу людину.

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