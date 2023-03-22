Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер українець, багато постраждалих

22 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті атаки по багатоповерхівках щонайменше 25 людей отримали поранення.
"Під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. В даний час відомо про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 і 9 років)", - зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram.
За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, сім - в середньому.
Інформація про масштаби руйнування уточнюється. На місці працюють відповідні служби.
Що відомо про загиблого
Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 людей постраждали, ще одна загинула.
"У нас 17 постраждалих, серед них є дві дитини. Підступний удар було завдано 6 ракетами, в будівлю потрапила одна ракета", - зазначив він.
Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо
У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем знаходяться житлові будинки і острів Хортиця.
На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.
У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.
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