Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер українець, багато постраждалих

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 25 людей постраждали, ще одна загинула.

Ракетний удар по Запоріжжю / суспільне

22 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті атаки по багатоповерхівках щонайменше 25 людей отримали поранення.

"Під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. В даний час відомо про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 і 9 років)", - зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram.

За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, сім - в середньому.

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Інформація про масштаби руйнування уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Ракетний удар по Запоріжжю / t.me/kurtievofficial

Що відомо про загиблого

Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 людей постраждали, ще одна загинула.

"У нас 17 постраждалих, серед них є дві дитини. Підступний удар було завдано 6 ракетами, в будівлю потрапила одна ракета", - зазначив він.

Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем знаходяться житлові будинки і острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

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