У Шольца відповіли на загрозу Медведєва завдати ракетного удару по Бундестагу і Офісу канцлера

В Рфісі Олафа Шольца назвали провокацією погрози Медведвева завдати ударів по Німеччині в разі арешту Берліном глави Кремля Володимира Путіна.

У Шольца не знайшли слів для коментаря абсурду Медведєва / Колаж ua.depositphotos.com, Кремль

Уряд ФРН вважає безглуздим коментувати такі провокації, як заява заступника глави Радбезу країни-агресора Росії Дмитра Медведєва про ракетний удар по Бундестагу і Офісу канцлера. Про це заявив прессекретар німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу в п'ятницю, 24 березня, він сказав про те, що немає жодного сенсу коментувати агресивну риторику Медведєва і реагувати на подібні провокації.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони свідчать самі за себе", - підкреслив Гебештрайт.

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Реакція Медведєва на можливий арешт Путіна в Німеччині

Колишній президент агресора Росії, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв раніше заявив, що якщо Німеччина заарештує російського директора Володимира Путіна, Москва вважатиме ситуацію, мовляв, "оголошенням війни РФ".

"Зрозуміло, що ця ситуація (реальний арешт Путіна – ред.) не реалізується ніколи. Але ось уявімо, що вона реалізувалася. Чинний лідер ядерної країни приїхав на територію Німеччини і зазнав арешту. Що це? Оголошення війни Російській Федерації", - сказав запасний директор Росії.

Більше того, він пригрозив ракетним ударом Німеччини за таких обставин, який, мовляв, "завдасть" Москва по Офісу канцлера, Бундестагу та іншим об'єктам.

"І вже в цьому випадку всі наші засоби – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в Офіс канцлера і тому подібне", - заявив Медведєв.

Реакція Росії на ордер для Путіна: