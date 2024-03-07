Макрон заявив, що у допомозі Україні більше немає "червоних ліній" - ЗМІ

Депутати позицію Макрона розкритикували, вважаючи, що вона веде до військової ескалації і прямого зіткнення з Росією.

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Макрон посилює риторику щодо російсько-української війни / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з лідерами партій заявив, що у допомозі Україні більше немає "червоних ліній". Це, за даними Le Monde, політиків стурбувало.

Видання цитує депутата Європарламенту Джордана Барделлу, який переказав слова Макрона - що у підтримці Франції українських сил "немає меж". Інший французький політик - представник Комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель - на тлі зустрічі з Макроном додав, що позиція Франції щодо України "змінилася".

"Червоних ліній більше немає, обмежень більше немає", - сказав Руссель. відео дня

За словами депутатів, на зустрічі Макрон окреслив можливе просування російських сил у бік Одеси та Києва, і що цього не можна допустити. У відповідь депутати розкритикували президента, назвавши його заяви "безвідповідальними" і "надзвичайно небезпечними", враховуючи, що Росія - ядерна держава.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Як розповіла голова французької Партії Зелених Марін Тондельє, глава держави пояснив, що "оскільки ми стикаємося з Володимиром Путіним, який, вочевидь, не має жодних обмежень", "встановлювати обмеження самим", "інтерналізувати обмеження" означало б "дати йому порівняльну перевагу". Вона також сказала, що "надзвичайно тривожно бачити, як президент Франції пояснює комусь, хто має ядерну зброю, яку ми самі маємо, що ми маємо показати, що в нас немає жодних обмежень".

На їхню думку, Макрон "не усвідомлює ризиків своєї воєнної впертості".

Перед зустріччю з лідерами партій Макрон розмовляв зі своїми попередниками Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом. Наприкінці цієї розмови колишній президент-соціаліст закликав не змінювати "єдність Європи", захищаючи при цьому (свою) позицію з військових питань: "чим менше ми говоримо, тим краще ми діємо".

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він повинен бути в середині березня... Якщо будь-які ініціативи в світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", - пояснив позицію Києва український гарант.

FT, оцінюючи заяву Макрона, написала, що сама ідея розміщення військ НАТО в Україні "вже не табу". Ба більше, неофіційно деякі фахівці Альянсу вже присутні в Україні.

Слова Макрона викликали чималу реакцію і всередині самого НАТО. Зокрема, Німеччина й Польща щодо цього висловилися категорично, а ось Канада розглядає відправку окремих фахівців для навчання українських солдатів.

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