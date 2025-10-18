Рус
Авіація вже готова: РФ готується до масованого обстрілу найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2025, 22:05оновлено 18 жовтня, 22:45
740
Російські окупанти вже здійснили запуск Шахедів.
РФ може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Що відомо:

  • РФ готується до нового обстрілу
  • Росіяни стягнули літаки з ракетами до України
  • Ворог запустив ударні дрони

Російські окупанти можуть атакувати Україну великою кількістю ракет і дронів уже найближчими годинами. Ворог уже підготував стратегічну авіацію. Про це заявив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.

Уже фіксуються відповідні дії на бойових частотах, які можуть свідчити про підготовку до ракетного удару із застосуванням літаків Ту-95/160.

відео дня

"У спорядженому стані станом на зараз перебувало щонайменше 6х Ту-95мс і 5х ракетоносіїв із крилатими ракетами "Калібр", - написав Цаплієнко.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Моніторингові канали також повідомляють про те, що росіяни здійснили передислокацію додаткових літаків з Далекого Сходу на аеродроми ближче до кордону з Україною.

Також існує загроза ударів балістичними ракетами, пишуть монітори. Із Брянської області ворог найчастіше запускає ракети для ударів по Київській та Чернігівській області.

Слід зазначити, що російські окупанти вже запустили ударні безпілотники типу "Шахед" з полігону "Цимбулова", що в Орловській області.

Атака Росії на Україну 18 жовтня - останні новини

Як попереджав Главред із посиланням на моніторингові канали, в ніч на 18 жовтня очікувалося можливе масоване застосування російськими військами безпілотників "Шахед " - близько 500 одиниць. Крім того, попереджалося про високу ймовірність ракетних ударів балістичними ракетами протягом ночі та ранку.

На жаль, попередження справдилися і під удар потрапило Запоріжжя. У ніч на 18 жовтня російські війська здійснили обстріл міста, внаслідок чого виникла пожежа в навчальному закладі. Займання було успішно ліквідовано рятувальниками.

Напередодні, 17 жовтня, у низці регіонів України також прогриміли вибухи. Так, РФ била дронами та КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.

Більше важливих новин:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Авіація вже готова: РФ готується до масованого обстрілу найближчим часом

22:05Війна





