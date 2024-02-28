Ідея Макрона про війська НАТО в Україні: Зеленський зробив заяву

На Заході мають ще виконати попередні домовленості щодо постачання сучасних озброєнь Україні, сказав український гарант Володимир Зеленський.

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Макрон приїде в Україну в середині березня - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Скріншот відео facebook.com/zelenskyy.official, УНІАН

Будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

На пресконференції за підсумками саміту Україна-Південно-Східна Європа у середу, 28 лютого, він розповів про те, що Макрон повинен приїхати в Україну в середині березня.

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він повинен бути в середині березня... Якщо будь-які ініціативи в світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", - пояснив позицію Києва український гарант. відео дня

Також він додав, що провів продуктивну зустріч з президентом Франції, в рамках якої обговорювалися ініціативи задля посилення України. Втім, зараз головне, щоб були виконані попередні домовленості щодо постачань озброєнь і боєприпасів.

"Нам потрібно вижити, а вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення. Це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії, кількість 155-мм боєприпасів... Все те, де у нас є домовленості і контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно", - підкреслив Володимир Зеленський.

Що відомо про саміт Україна - Південно-Східна Європа Саміт Україна - Південно-Східна Європа відбудеться 28 лютого. У ньому візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії. ЗМІ писали, що співорганізаторами саміту Україна - Південно-Східна Європа є прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилалися запрошення лідерам європейських країн. Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв'язки з їхніми європейськими сусідами.

Заяви Макрона про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну, про що він заявив 26 лютого. Втім, французький глава держави також уточнив, що консенсусу в Європі з питання військ НАТО в Україні поки що немає.

Крім того, Макрон оголосив про плани зі створення коаліції для постачання в Україну ракет великої дальності. За його словами, мова йде про бомби середньої і великої дальності. Париж вже провів перемовини з деякими країнами у рамках вирішення питання.

Країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ за декілька років, вважає Еммануель Макрон. Він акцентував увагу на тому, що Росія не повинна виграти війну проти України. І щоб цього не сталося, потрібно стримувати російських окупантів.

Заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва "порвало" від пропозиції Макрона ввести в Україну війська НАТО. Він у своєму звичному стилі висловився із загрозою широкомасштабної агресії на адресу Заходу.

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