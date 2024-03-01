Країна НАТО готова до відправлення військових в Україну: названо головну умову

Угода щодо безпеки, яку раніше підписали Україна та Канада, дозволяє Оттаві проводити навчальну діяльність на території української держави.

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Оттава може відправити своїх військових в Україну лише для навчання солдатів ЗСУ - міністр оборони Канади / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Офіс президента України

Канада готова відправити своїх військових до України, але не з метою участі у військових діях із військами агресора Росії, а з метою підготовки українських солдатів. Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер.

В інтерв'ю Toronto Star він сказав про те, що ідея, пов'язана з відправкою військових в Україну, обговорювалася на початку тижня в Парижі, де був присутній і сам Блер. Проте Канада, як і багато інших держав Північноатлантичного альянсу, не підтримала ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Блера, Канада може відправити своїх військових в Україну в статусі небойової місії, щоб вони проводили навчання українських солдатів, але далеко від лінії фронту.

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Також у матеріалі підкреслюється, що угода про безпеку між Україною і Канадою передбачає право Оттави проводити навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".

Ідея з військами НАТО в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон припустив відправку військ НАТО в Україну. Втім, він також уточнив, що наразі в Європі немає консенсусу щодо розміщення військ західних країн на території української держави.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Макрона про війська НАТО в Україні. За словами гаранта, будь-які ідеї, спрямовані на посилення Києва, це позитивні сигнал. Макрон має приїхати в Україну в середині березня, під час візиту може обговорюватися це питання.

Глава Кремля Володимир Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї в разі введення західних військ в Україну. Відповідну "заяву" він зробив під час послання Федеральним зборам 29 лютого.

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