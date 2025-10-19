Військова та фінансова допомога Україні значно скоротилася - NZZ

У першій половині року Європа ще могла компенсувати дефіцит, який спричинила відсутність американської допомоги.

Військова і фінансова допомога Україні скоротилася / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

США не виділяли нічого з дня інавгурації Дональда Трампа

До ініціативи Purl побажали приєднатися 16 держав

Військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Однак є багато озброєнь, які континент, як і раніше, поставляти не може - як через відсутність технологій, так і через відсутність можливості виготовляти великі партії. Особливо це помітно щодо багатоствольних ракетних установок, артилерійських боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

"Влітку зобов'язання Європи скоротилися на 57% порівняно з першим півріччям, із середніх 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячна військова допомога всіх країн-донорів була приблизно на 40% нижчою за рівень перших шести місяців року", - йдеться в матеріалі.

Щодо ініціативи Purl, у рамках якої країни НАТО купують у США зброю для України, то, за словами генсека НАТО Марка Рютте, приєднатися до неї побажали щонайменше 16 держав. Зброю вже закупили Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Канада. Йдеться про суму в 1,9 млрд євро.

Ці країни роками в лідерах надання допомоги Україні. Приміром, Данія передала всю свою артилерію з наявних запасів, а також стала першою державою, що почала поглиблену співпрацю у сфері озброєння. За цією моделлю Данія замовлятиме зброю та обладнання для фронту в Україні безпосередньо в українських виробників.

Це не залишилося непоміченим Росією: "Франція, Іспанія та Італія більш стримані у військовому плані, тому рідше стають об'єктом російських провокацій. У той час як такі країни, як Данія, Польща, Велика Британія чи Німеччина нещодавно стали об'єктом таких дій, загроза в Парижі, Римі чи Мадриді залишається переважно абстрактною".

Але, на відміну від країн Балтії, Чехії чи Польщі, Південна Європа має порівняно повні склади зброї, йдеться в матеріалі. Їхні оборонні галузі є одними з найбільш продаваних на континенті, а економіки - одними з найбільших. Тому розрив між фактичною та можливою допомогою є великим.

Той факт, що потенціал для підтримки України ще не вичерпаний, розуміють і в Європі.

"Про це свідчить погляд на минулі кризи: попри майже чотири роки війни, ЄС виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу та єврокризою в рази більше коштів, ніж було виділено Україні досі. Брюссель виділив близько 810 мільярдів євро на фонд відновлення під час пандемії, а під час єврокризи - 400 мільярдів. Допомога Україні на сьогодні становить лише 215 мільярдів євро", - констатують автори.

Новий механізм військової допомоги - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Експертна думка: балістика як пріоритет

За словами військового експерта Романа Світана, розробки української оборонно‑промислової бази можуть створити серйозні проблеми для країни‑агресорки Росії. Особливо ефективним може стати акцент на балістичному озброєнні, яке краще пробиває оборону супротивника і менше піддається ураженню з боку ППО, ніж безпілотники.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot і HIMARS в рамках програми PURL.

Крім того, Україна розраховує на нові партії винищувачів. Крім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Водночас відомо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО.

Читайте також:

