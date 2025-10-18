Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Коротко:
- Куди Могилевська повела доньку
- Що вони робили
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася в Instagram сімейним моментом.
Співачка показала, як пройшов її вихідний разом з її 5-річною донькою Сонею. Мама з донькою вирушили в СПА, де розслаблялися і плавали разом. Могилевська також розповіла, що такий релакс-день необхідний перед стартом її концертного туру в Києві.
Що може бути краще за вихідний з донькою? Нічого. Перевели з Сонею дух, щоб набратися сил для підготовки до туру і концертів", - поділилася співачка.
Схуднення Наталії Могилевської
Артистка нещодавно повідомила, що зуміла скинути 25 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося. Виявилося, Наталі довелося цілий рік працювати над своєю фігурою заради бажаного результату.
"Цього разу я пішла через духовне зростання і чистку організму. Це не було взагалі схуднення. Я просто займалася печінкою, шлунково-кишковим трактом, гіркі трави", - розповіла Могилевська.
Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
Вас також може зацікавити:
- Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури
- Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталю Могилевську - що сталося
- "За що ви так": Наталії Могилевській надали звинувачення
Про персону: Наталя Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред