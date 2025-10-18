Рус
Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Олена Кюпелі
18 жовтня 2025, 23:06
27
Співачка Могилевська показала, як проводить час із молодшою донькою.
Наталя Могилевська з дітьми
Наталя Могилевська з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

  • Куди Могилевська повела доньку
  • Що вони робили

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася в Instagram сімейним моментом.

Співачка показала, як пройшов її вихідний разом з її 5-річною донькою Сонею. Мама з донькою вирушили в СПА, де розслаблялися і плавали разом. Могилевська також розповіла, що такий релакс-день необхідний перед стартом її концертного туру в Києві.

відео дня

Що може бути краще за вихідний з донькою? Нічого. Перевели з Сонею дух, щоб набратися сил для підготовки до туру і концертів", - поділилася співачка.

Схуднення Наталії Могилевської

Артистка нещодавно повідомила, що зуміла скинути 25 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося. Виявилося, Наталі довелося цілий рік працювати над своєю фігурою заради бажаного результату.

"Цього разу я пішла через духовне зростання і чистку організму. Це не було взагалі схуднення. Я просто займалася печінкою, шлунково-кишковим трактом, гіркі трави", - розповіла Могилевська.

Наталія Могилевська
Наталя Могилевська виховує двох дівчаток / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Про персону: Наталя Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

