Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

Віталій Кірсанов
19 жовтня 2025, 11:37
Forbes зазначає, що хоча Трамп спробував виступити посередником у припиненні війни, проте його спроби не призвели до встановлення міцного миру.
Путін не відчуває загрози в заявах Трампа
Путін не відчуває загрози в заявах Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Білий дім

Що написано в матеріалі Forbes:

  • Росія продовжує завдавати ударів по Україні
  • Путін не відчуває загрози в заявах Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому Домі. Після саміту Зеленський заявив журналістам, що, на його думку, вони з Трампом "починають розуміти один одного". Однак ця зустріч не призвела до постачання українцям крилатих ракет "Томагавк". Про це пише Forbes.

"Хоча Трамп не заявляв прямо, що не постачатиме Україні крилаті ракети "Томагавк", українці були розчаровані тим, що після візиту до Білого дому в п'ятницю вони не отримали нової оборонної зброї та можливостей. Замість цього українцям доведеться захищатися від триваючого вторгнення Росії, використовуючи наявні можливості та арсенал", - пише видання.

Путін не зломлений

Forbes зазначає, що хоча Трамп спробував виступити посередником у припиненні війни, проте його спроби не привели до встановлення міцного миру. Російського лідера Володимира Путіна не збентежили висунуті Трампом численні ультиматуми, і мирні переговори зайшли в глухий кут

"Натомість Росія продовжила завдавати ударів за допомогою безпілотників і ракет по всій території України... Це свідчить про те, що Росія ескалює, а не деескалює війну", - зазначає видання.

Раніше NYT писало, що Путін "переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає". Крім того, він вважає, що "оборона України може завалитися в найближчі місяці". Нарешті, Путін неодноразово заявляв, що не припинить свої завоювання "без значних поступок з боку України":

"З огляду на ці переконання, малоймовірно, що російський президент добровільно погодиться на припинення вогню або мир, оскільки він вважає, що має перевагу перед Зеленським та Україною. У результаті Путін задовольняється продовженням російського вторгнення в Україну, оскільки вважає, що Російська Федерація здатна виграти війну".

Путін не відчуває загрози в заявах Трампа

За останні вісім місяців президент США неодноразово висував Росії ультиматуми, намагаючись примусити її до мирної угоди з Україною, однак не виконав ці погрози. Крім того, Трамп призупинив постачання зброї в Україну в березні та липні. Зрештою, США вирішили не надавати Україні нові форми військової допомоги, які дозволили б українцям не лише захищати себе, а й завдавати ударів по російських військових об'єктах.

Тепер Путін розуміє, що в України не буде необхідного озброєння і техніки для захисту від триваючого військового вторгнення Росії, пише Forbes:

"У результаті у Росії немає стимулів припиняти війну, оскільки вона не відчуває себе зобов'язаною це робити, і, як наслідок, Росія не вважає за потрібне дотримуватися угоди про припинення вогню або вести мирні переговори. Таким чином, російське вторгнення на Україну триває".

Позиція США щодо врегулювання в Україні: думка експерта

Заява Дональда Трампа про плани провести ще одну зустріч із Володимиром Путіним поставила під сумнів стійкість його позиції щодо України. Додаткову тривогу викликали його слова про те, що ракети Tomahawk, мовляв, більше потрібні самим США. Усе це посилює побоювання, що в майбутньому можливий несприятливий сценарій, за якого від України можуть вимагати піти на поступки.

Зустріч Трампа і Зеленського

Раніше у Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни. Сполучені Штати "дуже втомилися" від російсько-української війни. Терпіння президента Дональда Трампа та американців закінчується.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk. Президент США остаточно не визначився з питанням поставок Україні ракет Томагавк, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

війна в Україні Forbes Володимир Зеленський Дональд Трамп Зеленський у Вашингтоні
