"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління Путіна

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 12:00
Гетьман вважає, що внутрішня криза в Росії неминуча, адже тоталітарна система не зможе довго утримуватися в умовах погіршення економічної ситуації.
'Ситуація для Росії вже критична': названо вирішальний рік для правління Путіна
Названо вирішальний рік для Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Гетьман:

  • Росія може повторити долю СРСР
  • Криза в Росії поступово набирає обертів
  • 2026 рік стане роком кризи влади в Росії

Путін визнав, що у 2025 році Росії вдалося захопити менше 1% української території, тоді як у самій країні спостерігається паливна та економічна криза. За таких умов 2026 рік може стати кризовим для кремлівської влади. Про це у чаті на Главреді повідомив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Він зазначив, що, попри переконання багатьох, внутрішні потрясіння в Росії неминучі — як це сталося з Радянським Союзом, розпад якого теж ніхто не передбачав за кілька місяців до його краху.

"Не можна сказати, що зараз в Росії щось назріває, але більше половини НПЗ РФ ми знищили, і в Росії поступово набирає обертів криза. Але поки що ця криза не таких масштабів, які здатні вивести росіян на вулиці. Там цього бояться, адже в Росії заборонені навіть поодинокі пікети з написом "Мир" на листочку формату А4", - зазначає аналітик.

Гетьман наголосив, що у Росії діє тоталітарна система, однак вона не здатна існувати безкінечно в умовах різкого погіршення рівня життя.

Зміна влади в країні, за його словами, залежить не від населення, а від еліт, які рано чи пізно почнуть реагувати, коли зіткнуться з серйозними фінансовими труднощами, спричиненими санкціями та зменшенням прибутків від продажу нафти й газу.

Дивіться відео, в якому майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, чи може зупинитися війна в 2026 році, чому потрібні удари по Кремлю та Останкіно, а також який страх Путіна здатна реалізувати Україна:

"Ситуація в Росії вже критична, і до кризи не так вже й далеко. Якщо цей процес триватиме, а Путін не розв'яже ще якусь війну проти країн Балтії і не вчинить якусь ракетну або дронову провокацію проти європейських країн, відволікаючи увагу російського населення від внутрішніх проблем, то цілком ймовірно, що 2026-й стане роком кризи влади в Росії", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Що може стати причиною розпаду Росії - думка експерта

Як писав Главред, СРСР мав значно потужнішу економіку, ніж нинішня Росія, однак навіть це не врятувало його від розпаду. Крах Радянського Союзу стався переважно через економічні причини, зокрема, через різке падіння цін на енергоносії. Нині ж, за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, Росія перебуває у ще складнішому становищі та фактично опинилася в глухому куті.

Економіст пояснює, що Кремль змушений буде пожертвувати чимось масштабним, аби зберегти хоча б шанс на виживання: або припинити війну, на що Путін не здатен, або скоротити фінансування інших напрямів бюджету. Утім, другий варіант призведе до економічного колапсу всередині країни, який боляче вдарить і по населенню, і по бізнесу. Новак підкреслив, що навіть у момент розпаду радянська економіка залишалася міцнішою, ніж сучасна російська

"Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", – сказав Новак.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, критичний момент для російської економіки та енергетичної системи неминуче настане, якщо Україна продовжить завдавати ударів по нафтопереробних об’єктах. У січні ЗСУ вже знищили близько 20% російських потужностей, і, за словами військового експерта Олега Жданова, щоб досягти критичної точки, потрібно не зупинятися. Економісти прогнозують, що за умов постійних фінансових витрат та емісії грошей Росія зможе утримувати економіку на "друкарському верстаті" не більше року.

Як наголошує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія фактично стала сировинним придатком Китаю та змушена імпортувати бензин. Це все - результат точних українських ударів по її НПЗ.

Політолог і директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначає, що посилення атак України на стратегічно важливі об’єкти на території держави-агресора може вплинути на політичну позицію Володимира Путіна та змусити Кремль змінити позицію щодо війни.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

