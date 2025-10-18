Рус
Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

Олексій Тесля
18 жовтня 2025, 23:46
Переведення трудової в цифровий формат необхідне, щоб не втратити інформацію про стаж у разі втрати або пошкодження паперового документа.
Українцям нагадали про важливість страхового стажу

Головне:

  • Українцям нагадали про переведення трудових книжок в електронний формат
  • Оцифрування можна виконати через портал електронних послуг ПФУ

Українцям встановили термін до 10 червня 2026 року для переведення трудових книжок в електронний формат.

У Пенсійному фонді в Чернівецькій області роз'яснили, що буде, якщо цього не зробити.

Оцифрування стосується тих, хто має трудовий стаж до 1 січня 2004 року - пізніше дані автоматично вносилися до реєстру застрахованих осіб.

Переведення трудової в цифровий формат необхідне, щоб не втратити інформацію про стаж у разі втрати або пошкодження паперового документа.

Оцифрування можна виконати через портал електронних послуг ПФУ - це може зробити або роботодавець, або сам співробітник.

Хоча крайній термін - 10 червня 2026 року, відсутність цифрової копії не означає втрату стажу: дані до 2004 року враховуватимуть за колишніми правилами, що діяли на той момент.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити


Електронні трудові: що важливо пам'ятати

В Україні незабаром стартує перехід на електронні трудові книжки. Протягом п'яти років громадянам запропоновано перенести відомості з паперових документів у цифровий формат, щоб убезпечити дані, необхідні для розрахунку пенсії.

Останній термін подання інформації - 10 червня 2026 року. Якщо не виконати це вчасно, можуть виникнути труднощі: частина страхового стажу може бути не врахована, що вплине на розмір майбутньої пенсії або призведе до затримки її призначення.

Раніше повідомлялося про те, що українцям загрожує "заморожування" пенсій. Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

