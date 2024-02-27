Французькі війська можуть відправити до України: в МЗС Франції назвали умову

В МЗС Франції пояснили заяву президент республіки Емануеля Макрона про можливість війдправки до України французьких військових.

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В МЗС Франції оцінили ініціативу Макрона відправити війська до України / Колаж Главред, фото: Офіс президента, Аrmée française

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені до України за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій. Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу у парламенті французький міністр пояснив, що Париж "повинен розглянути нові заходи для підтримки України".

"Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи водночас межу бойових дій", – сказав Сежурне. відео дня

Він підкреслив, що "не можна виключати нічого", оскільки це "було і залишається позицією президента республіки".

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Допомога Франції для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країни-союзники України об'єднаються для постачання ракет середньої та великої дальності до України. Цю ініціативу він оголосив після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі 26 лютого.

Франція підтримуватиме Україну у протистоянні проти Росії, щоб окупанти зазнали поразки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 16 лютого.

У той же день, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

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