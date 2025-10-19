Рус
Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 08:49
Ракети Tomahawk можуть примусити Росію до завершення війни на умовах, які не завдадуть шкоди інтересам Києва.
Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times
Дональд Трамп повернувся до старих поглядів на РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот

Головне:

  • Трамп знову повернувся до своїх старих поглядів щодо РФ
  • Ракети Tomahawk примусять Росію до завершення війни

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський намагався переконати президента США передати Україні ракети Tomahawk, які могли б радикально змінити хід російсько-української війни.

Однак поїздка завершилася безрезультатно. Ба більше, як підкреслює The Times, Трамп, очевидно, знову повернувся до своїх старих поглядів щодо РФ - після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Хоча візит до Білого дому цього разу пройшов спокійніше, ніж лютнева зустріч, коли Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс різко розкритикували українського лідера, він знову не приніс Україні жодних гарантій або рішень, пише видання.

Попередня зустріч на початку року продемонструвала глибоке непорозуміння між двома лідерами, і це непорозуміння зберігається. Навпаки, одному лише втішному дзвінку від Путіна і черговому саміту, судячи з усього, достатньо, щоб змінити курс американської політики, підкреслюється в статті.

Видання закликає не відкладати підтримку України, а завершити справу рішуче - зокрема, надавши їй ракети Tomahawk у достатній кількості, щоб примусити Росію до завершення війни на умовах, які не завдадуть шкоди інтересам Києва.

Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times
/ Главред

Ці ракети могли б вивести з ладу російські пускові установки, бази безпілотників і ключову енергетичну інфраструктуру, яка підживлює військові дії Москви.

Без такої зброї конфлікт затягнеться, і на Україну чекає ще одна кровопролитна і важка зима, резюмує The Times.

Переговори Трампа з Путіним: думка експерта

Для Трампа важливо продемонструвати свою політичну позицію, запросивши нелегітимного президента Путіна прямо в центр Європи - в Угорщину, керовану Віктором Орбаном, вважає політолог Віктор Небоженко. Такий крок спрямований на те, щоб підкреслити слабкість Європи перед обличчям спільних антизахідних планів Москви і Вашингтона. Поява Путіна в Будапешті - це символічний жест, демонстрація зневаги до ЄС і НАТО, причому не десь на периферії, на кшталт Каїра або Аляски, а саме в самому серці Європи.

Військова агресія Росії проти України і можливе обговорення припинення бойових дій - лише прикриття. Реальна мета переговорів Трампа і Путіна в Будапешті полягає у формуванні нового політичного сигналу: показати Європі, хто тепер диктує правила.

Раніше повідомлялося про те, що візит до США не виправдав сподівань Зеленського. Припинення війни можливе тільки за умови, що Україна збереже військову міць, вважає канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk. Президент США остаточно не визначився з питанням поставок Україні ракет Томагавк, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

