"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 17:07
Мирні переговори щодо України за час президентства Трампа просунулися більш далеко, ніж за попередні три роки, вважає Олександр Стубб.
Трамп здатний силою посадити Путіна за стіл переговорів - Стубб / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот YouTube

Головне:

  • Лише Трамп здатний посадити Путіна за стіл переговорів
  • США переходять від "пряника" до "батога"

Змусити керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна почати серйозні мирні переговори здатний лише президент США Дональд Трамп. Потрібен "батіг", а не "пряник". За Трампа прогрес у переговорах більший, ніж за попередні три роки повномасштабної війни. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Саме це намагається зробити президент Трамп"

В інтерв'ю ВВС він розповів про те, що зараз Трамп намагається посадити Путіна за стіл переговорів.

"Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому треба змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", - каже Стубб.

"Батіг" замість "пряника" для Путіна

На думку Стубба, під час зустрічі на Алясці в серпні Трамп запропонував Путіну "пряник", але розуміння не знайшов. Тепер у Вашингтоні більше схиляються до "батога".

Крім того, Александр Стубб вважає, що незважаючи на всі складнощі, за час другої каденції президента Трампа мирні переговори тривали довше, ніж за попередні три роки повномасштабної російсько-української війни.

Стубб - "друг" Трампа

Александр Стубб відомий тісними зв'язками з Дональдом Трампом. У серпні Стубб став єдиним главою невеликої держави Європи, який взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі.

Що каже експерт

Мета Путіна - розколоти НАТО, щоб країни Альянсу залишилися сам на сам із Кремлем і пішли з ним на переговори, сказав в інтерв'ю Главреду колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

На його думку, РФ буде "промацувати" НАТО.

"Тому триватимуть нові промацування. Росія, як ми бачимо, особливо не соромиться в засобах: це і використання безпілотників, і провокації всередині країн, і робота агентури, і гра на національних меншинах, і купівля політиків, і втручання у вибори. Ми вже бачили приклад у Молдові, тепер наближаються вибори в Чехії. Там фаворит, якщо не проросійський, то, принаймні, не надто схильний до підтримки України. Є й інші приклади - "Альтернатива для Німеччини" та інші політичні сили.

Тобто зовсім не обов'язково безпосередньо нападати або бомбити. Навіть припускаючи, що Європа може спробувати "зробити вигляд, що нічого не було", завжди залишається шанс, що хтось у підсумку скаже: "Ну досить, скільки можна, давайте вже воювати". Цього сценарію виключати не можна", - пояснив Бондарєв.

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, Трамп поки що відмовився передавати Україні ракети Tomahawk. Також він не наважився взяти на себе зобов'язання щодо поставок інших озброєнь, необхідних Києву.

Володимир Зеленський зазначив, що Трамп не сказав остаточного "ні" з приводу Томагавків. На думку президента України, Путін боїться передачі Києву таких ракет.

Мета Путіна - знищити Україну, він зупинить війну лише в тому разі, якщо бойові дії стануть загрожувати його владі в Росії, заявив Главреду голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Тому навряд чи слід сподіватися на швидке завершення війни.

BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп Володимир Путін Новини Фінляндії війна Росії та України
