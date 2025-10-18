Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

Припинення війни можливе тільки за умови, що Україна збереже військову міць, вважає канцлер ФРН.

Фрідріх Мерц прокоментував підсумки зустрічі у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне:

Зустріч із Трампом пройшла не так, як розраховував український лідер

Припинення війни можливе лише за однієї умови

На думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, візит президента України Володимира Зеленського до Дональда Трампа наочно продемонстрував, наскільки критично важливою є підтримка з боку Європи.

Мерц повідомив, що напередодні мав тривалу телефонну розмову із Зеленським і наголосив: зустріч із Трампом пройшла не так, як розраховував український лідер, передає Bild.

Канцлер підкреслив, що припинення війни можливе тільки за умови, що Україна збереже військову міць. Він заявив про свою готовність домагатися надання Україні всебічної допомоги - фінансової, політичної та військової.

На його думку, капітуляція України неприпустима, оскільки це може підштовхнути Росію до агресії проти інших європейських країн.

Позиція США щодо врегулювання в Україні: думка експерта

Заява Дональда Трампа про плани провести ще одну зустріч із Володимиром Путіним поставила під сумнів стійкість його позиції щодо України. Додаткову тривогу викликали його слова про те, що ракети Tomahawk, мовляв, більше потрібні самим США. Усе це посилює побоювання, що в майбутньому можливий несприятливий сценарій, за якого від України можуть вимагати піти на поступки.

Раніше у Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни. Сполучені Штати "дуже втомилися" від російсько-української війни. Терпець президента Дональда Трампа та американців закінчується.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk. Президент США остаточно не визначився з питанням поставок Україні ракет Томагавк, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

