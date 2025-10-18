Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

Енергетики почали вимикати світло в 6 областях.

https://glavred.net/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-vernulis-v-kakih-oblastyah-propal-svet-10707551.html Посилання скопійоване

Графіки відключень світла в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash

Що відомо:

В Україні ввели графік відключення світла

Графіки запроваджено в 6 областях

В Україні почали вводити графіки аварійних відключень світла. Наразі ситуація в енергосистемі складна. Про це повідомляє Укренерго.

Відомо, що аварійні відключення застосовані в окремих областях України.

відео дня

"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її економно", - йдеться в повідомленні.

У яких областях ввели графіки відключення світла

У Чернігівській області ввели графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Аварійні графіки застосовано в Кіровоградській області, пише місцеве обленерго, а також у Харківській і Полтавській областях. За командою Укренерго також були введені графіки в Сумській області в обсязі двох черг.

ДТЕК попереджає про введення екстрених відключень у Дніпропетровській області.

Скільки триватимуть відключення світла

Глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня.

Він зазначив, що в окремих регіонах термін відключень може бути довшим. Усе залежить від того, коли вдасться стабілізувати ситуацію.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що відключення електроенергії для мешканців міст, які розташовані на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що Україна знає, як діяти в разі відключень світла і продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв, що в школах буде організовано пункти обігріву в разі блекаутів. Там будуть опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, ліки, можна буде зігрітися і зарядити телефони.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред