Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2025, 17:54оновлено 18 жовтня, 18:40
228
Енергетики почали вимикати світло в 6 областях.
Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло
Графіки відключень світла в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash

Що відомо:

  • В Україні ввели графік відключення світла
  • Графіки запроваджено в 6 областях

В Україні почали вводити графіки аварійних відключень світла. Наразі ситуація в енергосистемі складна. Про це повідомляє Укренерго.

Відомо, що аварійні відключення застосовані в окремих областях України.

відео дня

"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її економно", - йдеться в повідомленні.

У яких областях ввели графіки відключення світла

У Чернігівській області ввели графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Аварійні графіки застосовано в Кіровоградській області, пише місцеве обленерго, а також у Харківській і Полтавській областях. За командою Укренерго також були введені графіки в Сумській області в обсязі двох черг.

ДТЕК попереджає про введення екстрених відключень у Дніпропетровській області.

Скільки триватимуть відключення світла

Глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня.

Він зазначив, що в окремих регіонах термін відключень може бути довшим. Усе залежить від того, коли вдасться стабілізувати ситуацію.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що відключення електроенергії для мешканців міст, які розташовані на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що Україна знає, як діяти в разі відключень світла і продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв, що в школах буде організовано пункти обігріву в разі блекаутів. Там будуть опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, ліки, можна буде зігрітися і зарядити телефони.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет відключення відключення відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:37Синоптик
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:26Україна
Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждалі

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждалі

19:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Останні новини

19:37

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:26

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:20

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждаліФото

19:10

Ціна кожного місяця впертості Путіна для РФ стрімко зростаєПогляд

18:28

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
18:15

Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього РосіїВідео

17:54

Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

17:33

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:11

"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

Реклама
17:07

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

16:48

Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

16:40

Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

16:37

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:29

Мають "фору" від Всесвіту: ТОП-3 дати народження, що несуть благословення предків

16:29

Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

16:22

Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 жовтня: Близнюкам - чекати, Терезам - удача

15:58

Як зараз виглядає Метт Леблан: Джої з "Друзів" змінився до невпізнання

15:57

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

15:52

Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

Реклама
14:40

Як зрозуміти, що коту холодно: ветеринари дали важливе пояснення господарям

14:39

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронтіВідео

14:38

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

14:35

Одна пігулка - і рослини попруть у ріст: як приготувати добриво для квітів

14:06

Хворий король Чарльз жорстко вирішив долю рідного брата - деталі

13:46

Стара газета проти холоду, бруду та запахів: 13 лайфхаків, які реально працюють

13:43

Часто не побачиш: для чого потрібен дивний дорожній знак трикутник з крапками

13:30

У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

13:28

В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно

13:10

Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

13:04

"У час війни?": "Міс Україна" втрапила у скандал на "Холостяку"Відео

12:53

Застали ще динозаврів: в Україні ростуть унікальні та рідкісні дереваВідео

12:34

Що сказав Трамп Зеленському щодо Tomahawk та інших озброєнь: ЗМІ дізналися деталі

12:06

П’яний водій може бути не винним: український суд ухвалив несподіване рішення

11:52

Осіння посадка чорної смородини без помилок: що потрібно покласти в ямуВідео

11:38

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол РосіїВідео

11:37

Рожевий капелюх, дівчина на лімузині і лимони: меми про "Холостяк" підірвали мережу

11:04

Як зробити застарілі дерев'яні шафи більш сучасними: Топ-8 способів

10:52

Ціни ростуть кілька тижнів поспіль: в Україні шалено подорожчав один продукт

10:47

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Реклама
10:34

Землю знову накриє масштабний спалах: якими будуть магнітні бурі на вихідні

10:21

"Мама не розмовляла зі мною": Цимбалюк розкрив причину двох розлучень

10:05

Чому Україна не отримає Tomahawk: в CNN розкрили причину відмови Трампа

09:45

Одна ложка добрива вирішує все: як посадити малину восени для багатого врожаю

09:01

Росіяни вдарили по закладу освіти в Запоріжжі – там виникла пожежа, деталіФотоВідео

08:59

Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців

08:10

Прогноз щодо війни на 2026 рік – до чого готуватися Україні та РосіїПогляд

08:05

Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

06:10

Переговори про мир: на що справді потрібно звертати увагуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі старенькою за 51 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти