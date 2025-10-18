Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

Що відомо:
- В Україні ввели графік відключення світла
- Графіки запроваджено в 6 областях
В Україні почали вводити графіки аварійних відключень світла. Наразі ситуація в енергосистемі складна. Про це повідомляє Укренерго.
Відомо, що аварійні відключення застосовані в окремих областях України.
"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її економно", - йдеться в повідомленні.
У яких областях ввели графіки відключення світла
У Чернігівській області ввели графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.
Аварійні графіки застосовано в Кіровоградській області, пише місцеве обленерго, а також у Харківській і Полтавській областях. За командою Укренерго також були введені графіки в Сумській області в обсязі двох черг.
ДТЕК попереджає про введення екстрених відключень у Дніпропетровській області.
Скільки триватимуть відключення світла
Глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня.
Він зазначив, що в окремих регіонах термін відключень може бути довшим. Усе залежить від того, коли вдасться стабілізувати ситуацію.
Вимкнення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що відключення електроенергії для мешканців міст, які розташовані на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.
Військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що Україна знає, як діяти в разі відключень світла і продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв, що в школах буде організовано пункти обігріву в разі блекаутів. Там будуть опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, ліки, можна буде зігрітися і зарядити телефони.
Читайте також:
- Росіяни залишилися без світла: невідомі дрони відвідали Саратов і Волгоград
- В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких областях діють графіки
- У низці областей вдруге за добу ввели аварійні відключення світла - деталі
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред