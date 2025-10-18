Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

Анатолію Євдокименко вдалось виїхати за кордон.

https://glavred.net/stars/poshel-po-stopam-rotaru-vnuk-beglec-zvezdy-rassekretil-gde-zhivet-seychas-10707533.html Посилання скопійоване

Софія Ротару з онуком Анатолієм / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Анатолій Євдокименко

Ви дізнаєтесь:

Онук Софії Ротару з'явився у соцмережах

Де живе Анатолій Євдокименко

Онук легендарної української співачки Софії Ротару вийшов на зв'язок. Музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, опублікував у Instagram тизер своєї нової пісні.

На опублікованих фото онук легендарної співачки, який пішов по її стопам, постає у стриманому класичному образі — темне пальто, чорна кофта та брюки. Артист рідко ділиться особистими кадрами, адже здебільшого зосереджений на просуванні своєї музики й не полюбляє публічності.

відео дня

Анатолій Євдокименко розкрив, де проживає / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

Виклавши у соціальні мережі ролик, артист дав зачіпку прихильникам про те, де він зараз перебуває. Річ у тім, що над роботою працював український оператор, який зараз працює у Великій Британії. Саме за цією ознакою можна припустити, що і Анатолій також зараз проживає та працює у цій країні.

Онук Софії Ротару опинився в центрі уваги після того, як у березні 2022 року його та його батька Руслана затримали прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою на човні, разом із групою інших чоловіків призовного віку. Незважаючи на невдачу, згодом Євдокименку все ж вдалося виїхати з України, і він оселився в Європі, де продовжує розвивати свою кар'єру DJ. Свій виїзд він пізніше пояснив необхідністю "почати нове життя" і назвав себе "справжнім кочівником".

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у родині української співачки Софії Ротару сталося значне поповнення. Племінниці легендарної артистки народили трьох дітей в один день. Про радісну подію повідомила сестра легенди української сцени, співачка Ауріка Ротару.

Також легендарна українська співачка Софія Ротару вже тривалий час зберігає тишу - вона зникла з публічного простору, уникає концертів і світських заходів. Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів, що може стояти за таким бажанням артистки.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред