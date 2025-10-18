Рус
Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

Христина Трохимчук
18 жовтня 2025, 16:40
Анатолію Євдокименко вдалось виїхати за кордон.
София Ротару з онуком
Софія Ротару з онуком Анатолієм / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Анатолій Євдокименко

Ви дізнаєтесь:

  • Онук Софії Ротару з'явився у соцмережах
  • Де живе Анатолій Євдокименко

Онук легендарної української співачки Софії Ротару вийшов на зв'язок. Музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, опублікував у Instagram тизер своєї нової пісні.

На опублікованих фото онук легендарної співачки, який пішов по її стопам, постає у стриманому класичному образі — темне пальто, чорна кофта та брюки. Артист рідко ділиться особистими кадрами, адже здебільшого зосереджений на просуванні своєї музики й не полюбляє публічності.

Анатолій Євдокименко
Анатолій Євдокименко розкрив, де проживає / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

Виклавши у соціальні мережі ролик, артист дав зачіпку прихильникам про те, де він зараз перебуває. Річ у тім, що над роботою працював український оператор, який зараз працює у Великій Британії. Саме за цією ознакою можна припустити, що і Анатолій також зараз проживає та працює у цій країні.

Онук Софії Ротару опинився в центрі уваги після того, як у березні 2022 року його та його батька Руслана затримали прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою на човні, разом із групою інших чоловіків призовного віку. Незважаючи на невдачу, згодом Євдокименку все ж вдалося виїхати з України, і він оселився в Європі, де продовжує розвивати свою кар'єру DJ. Свій виїзд він пізніше пояснив необхідністю "почати нове життя" і назвав себе "справжнім кочівником".

Раніше Главред повідомляв, що у родині української співачки Софії Ротару сталося значне поповнення. Племінниці легендарної артистки народили трьох дітей в один день. Про радісну подію повідомила сестра легенди української сцени, співачка Ауріка Ротару.

Також легендарна українська співачка Софія Ротару вже тривалий час зберігає тишу - вона зникла з публічного простору, уникає концертів і світських заходів. Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів, що може стояти за таким бажанням артистки.

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару Анатолій Євдокименко новини шоу бізнесу
