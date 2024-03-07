Плани завжди є в Генштабі: експерт розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Контрнаступ залежить від багатьох факторів і серед них дуже важливим є елемент допомоги міжнародного суспільства, зазначив Олександр Коваленко.

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Росія може мобілізувати більше людей після виборів / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Перехід в контрнаступ ЗСУ залежить від допомоги міжнародних партнерів. Плани на контрнаступ завжди розробляються у Генштабі, але на успішність цих дій впливає багато факторів. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Вони завжди розробляються, вдосконалюються. В залежності від ситуації вони можуть змінювати деякі аспекти. Але контрнаступ завжди є основною метою Сил оборони України", - зазначив Коваленко.

За його словами, більшість дій українських військових за час війни були оборонного характеру. Україна зможе здійснити контрнаступ, якщо партнени нададуть достатньо допомоги.

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"Тому розглядаємо контрнаступ як перспективу, яка залежить від багатьох факторів і серед цих факторів дуже важливим є елемент допомоги міжнародного суспільства. Якщо ми будемо мати достатньо допомоги, як це, наприклад, було в першій половині 2023 року, особливо від США. Якщо США повернеться "до родини" в питаннях допомоги, то, безумовно, це буде значний стимул для формування ресурсу для контрнаступальних дій", - підкреслив він.

Коваленко зауважив, що росіяни можуть збільшити мобілізаційні дії після президентських виборів. Росії потрібено заповнити дефіциту людського ресурсу у війську окупантів.

"Для того, щоб по всій лінії боєзіткнення в значно більшій кількості локацій та значно більш потужніше здійснювати наступальні дії їм треба мобілізувати значно більше ресурсу. Цим вони займуться після виборів – це кінець весни- початок літав і десь приблизно на середину літа – кінець літа в них буде ресурс", - додав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв Главред, ситуація на фронті складна, але контрольована. Збройні Сили України планують стабілізувати лінію фронту найближчим часом і провести контрударні дії цього року, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також президент Украни Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. В інтерв'ю журналісту Брету Байєру на Fox News він зазначив, що Україна буде продовжувати свою "успішну історію на Чорному морі" та готувати "сюрпризи" для Росії.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов вказав на суттєві проблеми з озброєнням української армії, відзначивши, що навіть якщо було б сформовано нові бригади, вони не мають необхідного озброєння для контрнаступу. Він підкреслив, що вирішення проблем з озброєнням є ключовим для подальших дій на фронті.

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