Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього Росії

До 2014 року навіть жителі Єкатеринбурга не вважали себе "росіянами", зазначив Олексій Гетьман.

Росія має розвалитися на декілька держав - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Росія повинна повторити долю СРСР

Рано чи пізно народи почнуть ставити Москві запитання

Країна-окупант Росія має повторити долю Радянського Союзу і розвалитися на декілька окремих держав. До початку російсько-української війни 2014 року навіть жителі Єкатеринбурга говорили, що вони - не "росіяни", а "сибіряки". Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Під час чату на Главреді він відповів на запитання, чи може Росія повторити долю СРСР. За словами експерта, цим усе має і завершитися.

"Цим усе і має закінчитися - Росія має розвалитися на кілька окремих держав. За великим рахунком, Російська Федерація є останньою імперією світу, а точніше недоімперією. Що може об'єднувати імперію? Тільки зовнішні вороги і прагнення розширюватися. А якщо імперія перебуває у стані стагнації, у ній починають відбуватися певні процеси, адже до її складу входить багато різних етносів, які рано чи пізно почнуть ставити питання Москві", - додав Гетьман.

"Що тоді говорити про Далекий Схід"

Також він нагадав, що до початку російсько-української війни на Донбасі навіть у Єкатеринбурзі місцеві жителі говорили, що вони - не "росіяни".

"Наприклад, у Єкатеринбурзі ще до 2014 року люди говорили, що вони - не "росіяни". "Росіяни - у Москві. А ми - сибіряки", - зазначали вони. Тобто такі заяви лунали не від якутів і чеченців, а від жителів Єкатеринбурга! Що тоді говорити про Далекий Схід", - наголосив Олексій Гетьман.

Дивіться відео, в якому Гетьман розповів, чому Росія має розвалитися:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

