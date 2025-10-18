Рус
Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього Росії

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 18:15
419
До 2014 року навіть жителі Єкатеринбурга не вважали себе "росіянами", зазначив Олексій Гетьман.
Путін, розпад Росії
Росія має розвалитися на декілька держав - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія повинна повторити долю СРСР
  • Рано чи пізно народи почнуть ставити Москві запитання

Країна-окупант Росія має повторити долю Радянського Союзу і розвалитися на декілька окремих держав. До початку російсько-української війни 2014 року навіть жителі Єкатеринбурга говорили, що вони - не "росіяни", а "сибіряки". Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Під час чату на Главреді він відповів на запитання, чи може Росія повторити долю СРСР. За словами експерта, цим усе має і завершитися.

відео дня

"Цим усе і має закінчитися - Росія має розвалитися на кілька окремих держав. За великим рахунком, Російська Федерація є останньою імперією світу, а точніше недоімперією.

Що може об'єднувати імперію? Тільки зовнішні вороги і прагнення розширюватися. А якщо імперія перебуває у стані стагнації, у ній починають відбуватися певні процеси, адже до її складу входить багато різних етносів, які рано чи пізно почнуть ставити питання Москві", - додав Гетьман.

"Що тоді говорити про Далекий Схід"

Також він нагадав, що до початку російсько-української війни на Донбасі навіть у Єкатеринбурзі місцеві жителі говорили, що вони - не "росіяни".

"Наприклад, у Єкатеринбурзі ще до 2014 року люди говорили, що вони - не "росіяни". "Росіяни - у Москві. А ми - сибіряки", - зазначали вони. Тобто такі заяви лунали не від якутів і чеченців, а від жителів Єкатеринбурга! Що тоді говорити про Далекий Схід", - наголосив Олексій Гетьман.

Дивіться відео, в якому Гетьман розповів, чому Росія має розвалитися:

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США "дуже втомилися" від російсько-української війни, а терпіння вже на межі. За її словами, Трамп висловив Путіну і Зеленському думку, згідно з якою війна має завершитися по поточній лінії фронту, а сторонам слід перейти до мирної угоди.

Трамп не сказав остаточного "ні" щодо питання постачання Україні ракет Томагавк, зазначив Володимир Зеленський. Причому не виключено, що Трамп змінить свою думку щодо передачі Києву далекобійної зброї після зустрічі з Путіним у Будапешті.

Путін зупинить війну лише в тому разі, якщо вона загрожуватиме його владі в Росії, припустив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. На думку нардепа, навряд чи слід сподіватися на швидке завершення бойових дій.

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СРСР війна Росії та України розпад Росії Олексій Гетьман
Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

06:10

Переговори про мир: на що справді потрібно звертати увагуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі старенькою за 51 секунду

