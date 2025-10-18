Рус
"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2025, 16:37
Ця магнітна буря може вплинути на здоров'я і спровокувати погіршення самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою сильної магнітної бурі. Після спалахів на Сонці вона почала посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Свого піку магнітна буря досягла 12 жовтня. Тоді її потужність була на рівні восьми балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - 6-бальною. Протягом наступних днів потужність магнітної бурі коливалася на рівні 4-5 балів.

16 жовтня потужність бурі знову зросла майже до шести балів і опустилася до чотирьох. Очікується, що 19 жовтня магнітна буря також буде 4-бальною, а потім опуститься до трьох балів.

магнітна буря
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 13 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 18 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 47 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

