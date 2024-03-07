Не можна виключати, що РФ націлилась на Зеленського: в ОП зробили тривожну заяву

Версію про те, що ціллю ракетного удару росіян по Одесі був президент Зеленський та грецький прем'єр Міцотакіс, не можна виключати.

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В Офісі президента відреагували на ракетний удар РФ по Одесі, коли там перебував Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офис президента

Не можна виключати версію про те, що ракетний удар Росії по Одесі був спрямований на делегацію президента Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Про це заявив радник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас... Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - сказав Жовква.

Як пише видання, очільники країн інспектували український зерновий коридор у Чорноморському порту, коли ракета влучила в інфраструктуру порту. Жовква зазначив, що окупанти запустили ракету з території тимчасово окупованого Криму.

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"Ракеті потрібно менше трьох хвилин, щоб досягти цілі - території одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - наголосив він.

Водночас Міноборони Росії заявило, що в середу, 6 березня, російські війська атакували ангар з українськими військово-морськими безпілотниками в порту, додавши, що "мета досягнута".

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Удар РФ по Одесі, коли там перебував Зеленський

Нагадаємо, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по Одесі, коли там перебувала делегація з Греції. Вибух стався за кілька хвилин до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації.

Також грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із українським президентом перебував у порту. Він зазначив, що вони не встигли піти в укриття, та описав цей досвід як дуже шокуючий.

Як повідомляв Главред, у результаті російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п'ятеро людей, повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Президент Зеленський також підтвердив, що перебував неподалік удару та був першим, хто повідомив про загиблих. Водночас спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк заперечила, що президент Володимир Зеленський, був ціллю атаки росіян.

Росія підтвердила, що завдала ракетного удару по Одесі. Окупанти стверджують, що нібито вони "високоточно" уразили ангар із морськими дронами, які готувалися до виконання бойового завдання.

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