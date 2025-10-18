Путін програє і втрачає тисячі бійців: західні ЗМІ про катастрофу стратегії РФ

На кожного загиблого українського військового припадає до п'яти росіян, і саме РФ першою може зіткнутися з критичним дефіцитом живої сили.

РФ стратегічно програє в Україні

Головне:

Нещодавній наступ Росії в Україні виявився провальним

Росія практично не просунулася, незважаючи на величезні втрати

Літній наступ Росії в Україні виявився провальним - незважаючи на безпрецедентні мобілізаційні зусилля і щоденні атаки, територіальні успіхи на фронті виявилися мізерними, а втрати - катастрофічними.

Видання The Economist зазначає, що Захід часто акцентує увагу на нестачі солдатів у ЗСУ, не беручи до уваги ключове: Росія практично не просунулася, незважаючи на десятки тисяч знищених окупантів РФ.

За даними від сотень джерел, включно із західними розвідками та дослідницькими центрами, сукупні втрати РФ на середину жовтня 2025 року сягнули від 984 тисяч до 1,44 мільйона, з них до 480 тисяч загиблих.

При цьому, за оцінками, захоплення навіть усіх тимчасово окупованих територій може тривати до 2030 року, а вся Україна - і зовсім понад століття.

Зіставляючи втрати, The Economist доходить висновку: на кожного загиблого українського військового припадає до п'яти російських, і саме Росія першою може зіткнутися з критичним дефіцитом живої сили, незважаючи на масову мобілізацію.

Журнал підкреслює: стратегія Путіна себе вичерпала, і якщо нічого кардинально не зміниться, він не зможе домогтися перемоги на полі бою.

Удари по силах РФ: думка експерта

Українські дрони завдають ударів по військових об'єктах РФ, що може серйозно послабити її можливості атакувати українські міста крилатими ракетами.

Експерт з озброєнь Кріс Партрідж заявив, що ці атаки демонструють вразливість найважливіших компонентів російської армії. Зокрема, серед пошкодженої техніки - стратегічні бомбардувальники Ту-95, які, за інформацією СБУ, раніше використовувалися для масштабних ракетних ударів по території України.

Раніше повідомлялося про те, що наступ РФ зайшов у глухий кут. Військові аналітики прогнозують провал літнього наступу через слабкість розвідки та кадрові проблеми.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявив, що напад Росії на Україну став однією з найбільших стратегічних і тактичних помилок у новітній історії. За словами Стубба, Росія повністю провалила реалізацію своїх цілей, поставлених перед початком війни.

