"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

У 71-річного Ігоря Крутого з'явилася нова 28-річна муза.

У Ігоря Крутого з'явилася нова муза / Колаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65

Російський композитор українського походження Ігор Крутой, який мовчить про те, що терористична Росія напала на мирну Україну, обзавівся новою молоденькою музою.

Так, у композитора Ігоря Крутого вийшла в світ нова пісня "Зонтик" і кліп до неї, в якому знялася молода поетеса Анна Єгоян.

На своїй сторінці в Instagram молода дівчина написала, що вона нескінченно щаслива бути частиною проекту Ігоря Крутого. "Все, що близько моєму серцю, - у цих кадрах. Величезна подяка Ігорю Яковичу за довіру і натхнення. Це велика честь - бути музою в такій ніжній, красивій і мелодійній історії", - написала Анна Єгоян.

Ігор Крутой про заговорив про молоду дівчину / Фото Instagram/igorkrutoy65

На публікацію одним із перших відреагував 71-річний Крутой, який написав:

Ігор Крутой зняв дівчину в кліпі / Фото Instagram/igorkrutoy65

"Аннушко, вітаю з виходом кліпу і можливістю багатьох милуватися твоєю красою під мою музику...", - зазначив композитор.

Про персону: Ігор Крутой Ігор Крутой - радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До слова, артист народився в Україні, в районному центрі Гайворон.

