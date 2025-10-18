Рус
Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2025, 19:37
У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження.
Погода, зима, снег
Прогноз погоди в Україні 19 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 19 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -4 градусів
  • Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 19 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 19-21 жовтня. 19 жовтня через сильні пориви вітру І рівень небезпечності оголосили у західних, Вінницькій та Одеській областях. 20-21 жовтня у цих областях через заморозки 0-4 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 18 жовтня дощі очікуються у більшості областей. Сухо буде лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Температура повітря у цей день підвищиться до +15 градусів. На заході буде найхолодніше - 8-12 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла.

19 жовтня в Україні різко похолоднішає до 4-8 градусів тепла. У більшості областей очікуються дощі та навіть мокрий сніг. Холоднеча втримається і 20 жовтня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 жовтня

В Україні 19 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Мокрий сніг буде у західних та Житомирській областях. Вітер буде північно-західним та західним зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°. В Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 19 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+10 градусів.

Погода 19 жовтня у Києві

У Києві 19 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Прогноз щодо війни на 2026 рік – до чого готуватися Україні та РосіїПогляд

