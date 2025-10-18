"Немає рішення": киянам назвали терміни перенесення початку опалювального сезону

Міська влада орієнтується не тільки на середньодобову температуру, а й на погодні прогнози.

Названо терміни включення опалення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Ухвалено рішення почекати із запуском опалення

У житловому секторі запуск опалення відкладається

У Києві опалення в житлових будинках поки не вмикають через відносно теплу погоду.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі "Київ24" заявив, що технічно місто повністю готове до запуску опалювального сезону.

За його словами, ухвалено рішення почекати, щоб заощаджувати газ - особливо з огляду на те, що російські обстріли пошкодили об'єкти газової інфраструктури та видобутку.

Він зазначив, що соціальні заклади - як-от дитсадки та лікарні - вже підключені до тепла. А ось у житловому секторі запуск, найімовірніше, відбудеться ближче до кінця жовтня.

Міська влада орієнтується не тільки на середньодобову температуру, а й на погодні прогнози: очікується потепління до +16 градусів, що дає змогу відкласти початок опалювального сезону.

При цьому Пантелєєв підкреслив: у січні-лютому, за сильних морозів, газ буде потрібен набагато більше, ніж зараз.

Підтримка на опалювальний сезон: що говорять у Кабміні

У Кабміні розповіли про проект надання допомоги громадянам на купівлю твердого побутового палива. Як уточнили в Міністерстві соціальної політики, головна мета - підтримати вразливі верстви населення, особливо в прифронтових і постраждалих від війни регіонах, де для обігріву будинків активно використовують дрова.

Раніше повідомлялося про те, що деякі регіони України можуть залишитися без опалення. Основним джерелом теплозабезпечення в Україні є природний газ і вугілля.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ексглава ГТС України Сергій Макогон говорив, що зараз Україна активно імпортує газ. Це допоможе перекрити дефіцит газу, який був минулого сезону.

Водночас глава Міненерго Герман Галущенко заявляв, що взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть і не залишаться без світла. Хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресора Росії.

