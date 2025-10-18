Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

Путін прибув на урочистий захід, де дивно звернувся до пропагандистки Симоньян.

Путін публічно принизив Симоньян / Колаж Главред, фото скріншот, Стархіт

Коротко:

Як Путін звернувся до Симоньян

Що зробила пропагандистка

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка ненавидить Україну і буквально нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна, з'явилася на веселому публічному заході, де її принизив ватажок Росії, терорист Путін.

Як пишуть російські пропагандисти, днями відбувся урочистий вечір, присвячений 20-річчю каналу RT. Симоньян, незважаючи на жалобу, була присутня на святі.

Привітати пропагандистську машину прибув і Путін, який виголосив урочисту промову, в якій, до речі, опустив пропагандистку.

"Дорога Маргарито, всі ми знаємо, у цьому колективі точно знають усі, як вам зараз непросто і який період життя, ви і ваша сім'я зараз проходите. Але на роботі ви завжди проявляєте мужність і стійкість. Упевнений, що ти впораєшся і зараз", - перейшов на фамільярне "ти" Путін, продемонструвавши свою неповагу.

Путін опустив Симоньян / Скриншот відео

На що лизоблюдка Симоньян склала руки, наче збирається молитися і подякувала російському диктатору. "Спасибі. Я обіцяю", - додала вона.

Маргарита Симоньян - хвороба

Маргарита Симоньян заявила про погіршення стану здоров'я у вересні 2025 року. Пропагандистка заявила, що перенесла серйозну операцію, після якої не сподівалася залишитися живою. Нагадаємо, що чоловік путіністки Тигран Кеосаян, який також є кремлівським пропагандистом, залишається в комі після другого інфаркту.

Раніше Главред повідомляв, що пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла важку операцію, яка ставила під загрозу її життя. За словами путіністки, їй, можливо, залишилося недовго, і попереду на неї чекає непросте лікування.

Крім того, Симоньян розплакалася в ефірі, розповідаючи про критичний стан свого чоловіка, кремлівського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На тлі особистих проблем вона заявила, що готова вирушити воювати проти України.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

