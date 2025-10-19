Рус
Путін заговорив про поступки на фронті і звільнення територій - WP

Ангеліна Підвисоцька
19 жовтня 2025, 01:12
41
Російський диктатор нібито готовий віддати окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
Путін може погодитись на звільнення територій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Що відомо:

  • Путін заговорив про територіальні поступки
  • Диктатор стверджує, що готовий звільнити території

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про поступки у війні з Україною. Він нібито навіть готовий повернути окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, Путін міг повідомити про такий намір американського президента Дональда Трампа під час телефонної розмови цього тижня.

відео дня

Водночас на такі територіальні поступки Путін нібито готовий піти, але не просто так. Диктатор хоче забрати всю Донецьку область. Це свідчить про те, що Путін не відступає від минулих вимог, які завели конфлікт у глухий кут.

Трамп публічно не коментував таку вимогу Путіна, але він писав, що слід укласти угоду та зупинити війну. Деякі чиновники Білого дому вважають це прогресом. Однак українці на це можуть не погодитись.

"Це як продати їм власну ногу ні за що", – сказав дипломат.

Завершення війни - думка експерта

У теорії - війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться перемовини президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп раніше заявив про готовність надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. За його словами, це нібито крок до ескалації, тому не виключено обговорення такого питання особисто з главою Кремля Володимиром Путіним.

У Росії почалися проблеми з набором у війська, кандидати в окупанти вже не хочуть іти до армії навіть за великі гроші, зазначили в Інституті вивчення війни. Аналітики акцентували увагу на тому, що Путіну, можливо, доведеться оголосити мобілізацію резерву або почати реальні мирні перемовини.

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі, є успіхи поблизу чотирьох населених пунктів, зазначили в DeepState. Зокрема, бійцям Сил оборони вдалося відтіснити ворожі сили в районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, а також Новопавлівки на Покровському напрямку.

