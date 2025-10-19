Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

За даними ЗМІ, загиблий Вадима Давиденко дістав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

Обвинувачений у вбивстві українського підлітка родом із Сомалі

Загиблий зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла

Підліток із Сомалі, якого раніше затримали після конфлікту в центрі для екстреного проживання, унаслідок якого загинув 17-річний українець Вадим Давиденко, залишений під вартою в Оберстаунському дитячому виправному закладі в ірландському Дубліні.

"Обвинувачений, який родом із Сомалі і не може бути названий через свій вік, з'явився в суді перед суддею Трісом Келлі в Дублінському районному суді в суботу, повідомляє BBC.

Адвокат захисту Ендрю Волш підтвердив: "На слуханні були присутні соціальний працівник і призначений судом опікун як відповідальні дорослі для хлопця". За даними видання, наступне слухання у справі відбудеться у вівторок.

Подробиці вбивства українця в Ірландії

Раніше The Irish Times повідомило, що в столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, у житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція і служби екстреної допомоги близько 11-ї години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важко пораненого неповнолітнього українця. Незважаючи на зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

За даними ЗМІ, загиблий зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла.

Також 15 жовтня Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім'ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельні ножові поранення.

Що відомо про загиблого підлітка

За словами знайомих, юнак захоплювався спортом, навчався в ІТ-сфері та мріяв повернутися додому, щоб захищати країну в кібервійськах.

Його дівчина в Україні, яка планувала відвідати Вадима в Ірландії, після його смерті "повністю спустошена".

Вадим прожив в Ірландії лише чотири дні. "Він хотів здобути найкращу освіту в Ірландії, тому що, знаєте, в Україні це було б складно - дуже складно. Я не розумію, як таку світлу людину могли забрати з життя ось так", - сказав друг сім'ї.

Що чекає на українських біженців: думка експерта

Більшість українців, які виїхали за кордон через війну, розглядають можливість повернення додому, якщо в країні буде забезпечено безпеку, робочі місця та гідні умови для життя. Про це повідомила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. За її словами, вирішальним фактором залишається не тільки рівень безпеки наразі, а й упевненість у її збереженні в майбутньому.

Як раніше повідомляв Главред, на автобусній зупинці в Оберхаузені "загострилася суперечка між двома групами молоді", під час бійки четверо людей дістали ножові поранення. У результаті загинув український підліток - баскетболіст Єрмаков, а його друга госпіталізували.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які втекли від війни.

