Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 09:52
129
За даними ЗМІ, загиблий Вадима Давиденко дістав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.
Ірландія
В Ірландії вбили українського підлітка / Колаж Главред, фото Pexels/Griffin Wooldridge, Facebook/angardasiochana

Важливе:

  • Обвинувачений у вбивстві українського підлітка родом із Сомалі
  • Загиблий зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла

Підліток із Сомалі, якого раніше затримали після конфлікту в центрі для екстреного проживання, унаслідок якого загинув 17-річний українець Вадим Давиденко, залишений під вартою в Оберстаунському дитячому виправному закладі в ірландському Дубліні.

"Обвинувачений, який родом із Сомалі і не може бути названий через свій вік, з'явився в суді перед суддею Трісом Келлі в Дублінському районному суді в суботу, повідомляє BBC.

відео дня

Адвокат захисту Ендрю Волш підтвердив: "На слуханні були присутні соціальний працівник і призначений судом опікун як відповідальні дорослі для хлопця". За даними видання, наступне слухання у справі відбудеться у вівторок.

Подробиці вбивства українця в Ірландії

Раніше The Irish Times повідомило, що в столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, у житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція і служби екстреної допомоги близько 11-ї години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важко пораненого неповнолітнього українця. Незважаючи на зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

За даними ЗМІ, загиблий зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла.

Також 15 жовтня Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім'ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельні ножові поранення.

Скріншот
/ Facebook / Ira Arhipenko

Що відомо про загиблого підлітка

За словами знайомих, юнак захоплювався спортом, навчався в ІТ-сфері та мріяв повернутися додому, щоб захищати країну в кібервійськах.

Його дівчина в Україні, яка планувала відвідати Вадима в Ірландії, після його смерті "повністю спустошена".

Вадим прожив в Ірландії лише чотири дні. "Він хотів здобути найкращу освіту в Ірландії, тому що, знаєте, в Україні це було б складно - дуже складно. Я не розумію, як таку світлу людину могли забрати з життя ось так", - сказав друг сім'ї.

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця
/ Главред

Що чекає на українських біженців: думка експерта

Більшість українців, які виїхали за кордон через війну, розглядають можливість повернення додому, якщо в країні буде забезпечено безпеку, робочі місця та гідні умови для життя. Про це повідомила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. За її словами, вирішальним фактором залишається не тільки рівень безпеки наразі, а й упевненість у її збереженні в майбутньому.

Як раніше повідомляв Главред, на автобусній зупинці в Оберхаузені "загострилася суперечка між двома групами молоді", під час бійки четверо людей дістали ножові поранення. У результаті загинув український підліток - баскетболіст Єрмаков, а його друга госпіталізували.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які втекли від війни.

Більше новин:

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Ірландії вбивство
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

11:37Україна
РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування

10:49Україна
Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Останні новини

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління Путіна

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
10:49

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнуванняФото

10:49

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: "Ukraine 2.0: The Power of People" актуально

10:42

Чим завершиться чергова серія перемовин між Трампом і Путіним?Погляд

10:33

Чому 20 жовтня не можна купати маленьких дітей: яке церковне свято

Реклама
09:56

Україна з Трампом нічого не втратила, бо не можна втратити те, чого немаєПогляд

09:52

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

09:45

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Левам - неочікувана зустріч, Дівам - великі зміни

09:23

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 жовтня (оновлюється)

09:13

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водоліям - можливість, Дівам - гроші

09:00

Трамп намацав слабке місце Путіна, від Tomahawk ще палатиме в Москві, тема не закрита – ОлещукВідео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times

08:28

НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

07:35

Військова та фінансова допомога Україні значно скоротилася - NZZ

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 9 секунд знайти замок

05:30

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

04:43

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заявуВідео

03:35

Важливе церковне свято: що не можна робити 19 жовтня

03:31

Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

02:30

Головоломка для людей із мозком-сканером: потрібно знайти конюшину серед карт

01:25

Хто зустрічає труднощі з усмішкою: астрологи назвали ТОП-3 найпозитивніші знаки

01:12

Путін заговорив про поступки на фронті і звільнення територій - WP

18 жовтня, субота
23:46

Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

23:06

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихіднийВідео

22:37

"Немає рішення": киянам назвали терміни перенесення початку опалювального сезону

22:05

Авіація вже готова: РФ готується до масованого обстрілу найближчим часом

21:29

Путін програє і втрачає тисячі бійців: західні ЗМІ про катастрофу стратегії РФ

20:30

Секрет швидкого сушіння: додавання однієї речі висушить одяг за 15 хвилинВідео

19:37

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:26

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:20

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждаліФото

19:10

Ціна кожного місяця впертості Путіна для РФ стрімко зростаєПогляд

18:28

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

18:15

Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього РосіїВідео

Реклама
17:54

Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

17:33

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:11

"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

17:07

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

16:48

Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

16:40

Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

16:37

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:29

Мають "фору" від Всесвіту: ТОП-3 дати народження, що несуть благословення предків

16:29

Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

16:22

Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти