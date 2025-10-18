Рус
Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

Олена Кюпелі
18 жовтня 2025, 16:48
58
Запроданка Лорак поділилася свіжим фото своєї доньки Софії Налчаджиоглу.
Ані Лорак
Ані Лорак з дочкою Софією/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Який зараз вигляд має донька Лорак
  • Куди вони сходили разом

Російська співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує мовчати про війну в її рідній Україні, показала свіже фото доньки Софії, яку вона народила від громадянина Туреччини - Мурата Налчаджиоглу.

Відповідним фото запроданка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Приводом для фото став концерт іншого російського артиста, який підтримує військове вторгнення терориста-Путіна в Україну - Сергія Лазарєва. Співак презентував нове шоу, на яке і потрапило сімейство Лорак.

На фото видно, що дочка Лорак практично вдвічі більша за свою матір: у висоту і ширину. Вона практично виглядає ровесницею майже 50-річної Лорак, незважаючи на те, що їй лише 14 років.

Дочка Лорак виросла в дівицю
Дочка Лорак вимахала в дівицю / Фото Instagram/anilorak

У коментарях користувачі мережі також звернули увагу на те, що дівчинка виглядає дуже дорослою. "Соня стала дуже схожа на маму, і вона навіть за зростом вища за свою маму", "Яка ж вона доросла... дитині 14 років ще", - пишуть у коментарях.

Який раніше вигляд мала донька Лорак Софія
Як раніше виглядала донька Лорак Софія / Фото Instagram/ani_lorak

До слова, на концерті також був присутній і чоловік Лорак - йога інструктор Ісаак Віджраку. Він всіляко намагався влитися в тусовку фанатів Сергія Лазарєва, але йому це не вдалося.

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force, яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.

А також Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак новини шоу бізнесу
