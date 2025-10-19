Рус
Чому 20 жовтня не можна купати маленьких дітей: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
19 жовтня 2025, 10:33
20 жовтня забороняється прати і купати маленьких дітей - вода цього дня "важка" і може викликати хвороби.
Яке церковне свято 20 жовтня
Яке церковне свято 20 жовтня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 20 жовтня
  • Що не можна робити 20 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У понеділок, 20 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Артемія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 20 жовтня

Святий Артемій був видатним військовим діячем і воєначальником Римської імперії. За часів правління імператорів Костянтина Великого та його синів він посідав високе становище - був військовим правителем Єгипту.

відео дня

Коли Костянтин Великий переніс столицю до Константинополя, Артемій отримав почесне доручення - перевезти з Олександрії до нової столиці мощі святих апостолів Андрія Первозванного, Луки та Тимофія. Ця подія мала велике духовне значення для всього християнського світу, і Артемій здобув повагу серед вірян як ревний християнин і захисник Церкви.

Після смерті імператора Констанція владу захопив його родич Юліан, який відрікся від християнства і намагався відновити язичництво. Він жорстоко переслідував християн, особливо духовенство.

Коли Юліан прибув до Антіохії, він наказав привести на суд двох єпископів - Євгена і Макарія, яких важко катували. У цей час Артемій, перебуваючи в Антіохії, сміливо виступив перед імператором, викривши його відступництво від Христа і закликавши навернутися до істинної віри. Така відверта заява обурила Юліана.

За свою відвагу святого Артемія позбавили всіх звань, кинули до в'язниці, а потім піддали жорстоким тортурам. Його тіло було страшенно понівечене, але він мужньо зносив страждання, невпинно молячись до Бога. Нарешті імператор наказав розтрощити його тіло камінням, і так Артемій віддав свою душу Господу. Його мученицька смерть стала символом твердості віри перед лицем державного насильства.

Що не можна робити 20 жовтня

  • Не можна сваритися - це час для очищення серця і думок.
  • Не варто починати нові справи - у народі казали: "На Артемія хто почне - не скінчить".
  • Забороняється прати і купати маленьких дітей - вода цього дня "важка" і може спричинити хвороби

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • випав перший сніг - чекайте на ранню і люту зиму;
  • птахи низько й тихо летять - до холодної зими;
  • туман вранці - чекайте відлиги;
  • сильний вітер цього дня - будуть затяжні хуртовини взимку;
  • дощ на Артемія - до мокрої і теплої зими.

У народі 20 жовтня носило назву Артемій Холодний. Так день називали тому, що за погодою цього дня визначали характер майбутньої зими. Вірили, що природа дає чіткі "знаки" - за вітром, туманами і першими снігами. Часто говорили: "Прийшов Артемій - готуйся до зими".

Іменини 20 жовтня

Які завтра іменини: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ірина.

Талісманом людини, народженої 20 жовтня є лазурит. Існувало переконання, що цей камінь має силу полегшувати навіть найважчі недуги. З давніх-давен лазурит використовували як засіб, що сприяє зціленню і підтримує роботу нирок.

Вам може бути цікаво:

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
