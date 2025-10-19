Рус
Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 03:31
4
Випромінювання, зафіксоване в центрі нашої галактики, може вказувати на зони, де ховається темна матерія.
космос, планети, земля
Вчені підійшли до розгадки Всесвіту / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Вчені наблизилися до розгадки однієї з найбільших загадок Всесвіту
  • Суперкомп'ютери вирахували карту розподілу темної матерії

Вчені з Університету Джонса Гопкінса та Інституту астрофізики імені Лейбніца заявили, що наблизилися до розгадки однієї з найбільших загадок Всесвіту - вони, можливо, знайшли сліди темної матерії, які так довго шукали.

Темна матерія, яка не випромінює світло й енергію, як і раніше, залишається невидимою для телескопів, пише Daily Mail.

відео дня

Однак, на думку дослідників, під час зіткнень її частинок може відбуватися викид гамма-випромінювання. Саме це випромінювання, зафіксоване в центрі нашої галактики, може вказувати на зони, де ховається темна матерія.

У своєму дослідженні, опублікованому в Physical Review Letters, учені задіяли суперкомп'ютери для побудови карти розподілу темної матерії в межах Чумацького Шляху. Це допомогло переглянути раніше усталену модель.

Раніше невідповідність між теоретичним розподілом темної матерії і спостережуваними гамма-сигналами ставила під сумнів гіпотезу. Однак нове моделювання показало, що попередні розрахунки були занадто спрощеними - вони припускали, що розподіл темної матерії ідеально сферичний. Насправді, як показують нові дані, він радше сплюснутий і асиметричний.

Хоча ці результати поки що не є прямим доказом існування темної матерії, вони суттєво посилюють аргументи на її користь. Вчені відзначають, що поки не можна виключати й альтернативні джерела гамма-випромінювання, наприклад, нейтронні зірки, що швидко обертаються. Проте нові дані все ж таки схиляють шальки терезів у бік темної матерії як найімовірнішого джерела.

Якщо аналогічні сигнали будуть виявлені в інших регіонах космосу, це може стати серйозним підтвердженням гіпотези про існування і локалізацію темної матерії.

Важливе попередження вченого: у чому небезпека

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики їм. С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь розповів про потенційні загрози землетрусів на території України.

Він зазначив, що більшість відчутних сейсмічних поштовхів, що фіксуються в країні, походять із Вранчанської зони - одного з найбільш активних сейсморегіонів.

Крім того, вчений підкреслив, що Крим і акваторія Чорного моря також є зонами підвищеної сейсмічної небезпеки. Серед потенційно активних ділянок він назвав і Карпатський регіон, де можливі підземні поштовхи різної сили.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі і колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні.

наука
