Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Віталій Кірсанов
19 жовтня 2025, 09:45
Кремль фактично готує план масового переселення громадян із віддалених регіонів РФ - від Якутії до Бурятії.
Росія представила оновлену міграційну концепцію
Росія представила оновлену міграційну концепцію / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/sprotyv_official

Коротко:

  • Росія представила оновлену міграційну концепцію
  • Справжній намір Кремля - змінити етнічний склад регіонів

Росія оголосила про масштабну програму заселення окупованих територій України, прикриваючи це "поверненням жителів". Однак мета Кремля зовсім інша. Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram.

Росія презентувала оновлену міграційну концепцію, в якій передбачено "створення умов для повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей".

Однак під виглядом повернення місцевих жителів Кремль фактично готує план масового переселення громадян із віддалених регіонів РФ - від Якутії до Бурятії.

По суті, йдеться про легалізацію демографічного заміщення: корінне населення окупованих територій поступово витісняють, замінюючи його "новими росіянами".

Така політика нагадує колоніальні практики минулих століть, коли Москва використовувала переселення для зміцнення контролю над завойованими землями.

Стирання української ідентичності

Офіційно заявлена мета програми - "відновлення регіонів і повернення нормального життя".

Але експерти наголошують, що справжній намір Кремля - змінити етнічний склад регіонів і прискорити їхню інтеграцію в російський простір.

На практиці це означає русифікацію та поступове стирання української ідентичності на окупованих територіях.

Нові переселенці отримують пріоритет у житлі, пільги, роботу та матеріальні виплати, що стимулює масове переселення.

Крім того, згідно з російськими документами, саме ці "нові жителі" мають стати основою адміністративних структур, поліції та місцевого самоврядування - фактично створюючи паралельне суспільство під повним контролем Москви.

"Освоєння Сибіру" 2:0

Така політика вписується в довгострокову стратегію Кремля зі зміни демографії України. З одного боку, Росія депортує українців з окупованих територій, з іншого - заселяє їх власними громадянами. Це створює підґрунтя для закріплення окупації не лише військової, а й демографічної.

На думку аналітиків, новий проєкт є спробою відродити модель "освоєння Сибіру", де переселенців використовували для закріплення влади імперії. Цього разу Кремль намагається застосувати ті самі методи на захоплених українських землях.

Думка експерта

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що Україні доведеться визнати тимчасово окуповані території російськими, а повернути їх можна буде тільки в довгостроковій перспективі. Однак ця його заява - не більше, ніж припущення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, Келлог грає в дипломатію, адже коли в країни-агресора Росії не буде експорту нафти, питання окупованих територій відпаде.

Повернення контролю над окупованими територіями - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Україна має чітке бачення щодо повернення всіх територій, захоплених Росією. Разом із міжнародними партнерами вже проводилися військові ігри та моделювалися різні сценарії розвитку подій.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території главі країни-окупанта Володимиру Путіну. Це категорично неможливо.

Раніше стало відомо, що Україна здатна відновити контроль над усіма окупованими територіями лише за однієї умови. Росія навряд чи піде на добровільну відмову, однак існує сценарій, за якого цього і не знадобиться.

Що таке Центр національного спротиву

Створено Силами спеціальних операцій з навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницького опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

