Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждалі

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2025, 19:20
Російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами.
атака на Сумы
Росіяни атакували Суми дронами / Колаж: Главред, фото: Кордон.медіа

Російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками. Місто було під атакою весь день. Внаслідок цього є "прильоти". Відео з місць влучання вже розлетілись в Мережі.

Спершу під атакою окупантів була автозаправка у спальному районі міста. Про це зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

  Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медіа
  Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Сумська ОВА
  Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Суспільне

Внаслідок вибуху були пошкоджені автомобілі та будівля заправки. Також відомо, що постраждали дві жінки віком 51 та 53 роки.

Дивіться відео з місця удару по АЗС:

удар по Сумам
Росіяни атакували Суми / фото: скріншот

Згодом росіяни вдарили по дитячому садочку. Ударний дрон влучив прямо на подвір'я навчального закладу. Внаслідок цього було зруйновано павільйон та дитячий майданчик, на якому завжди бавились діти. На щастя, дітей у суботу не було на території дитячого садочка, ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця удару по дитячому садочку:

удар по Сумам
Росіяни атакували Суми / фото: скріншот

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на території дитячого садочка знайшли металеві кульки, якими був начинений безпілотник. Таким чином ворог хотів уразити якомога більше людей.

  Удар по дитячому садку в Сумах
    Удар по дитячому садку в Сумах фото: Кордон.медіа
  Удар по дитячому садку в Сумах
    Удар по дитячому садку в Сумах фото: Суспільне
  Удар по дитячому садку в Сумах
    Удар по дитячому садку в Сумах фото: Сумська ОВА

Ворог влучив також у залізничний вокзал.

"Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу, але, попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

  Удар по вокзалу в Сумах
    Удар по вокзалу в Сумах фото: Кордон.медіа
  Удар по вокзалу в Сумах
    Удар по вокзалу в Сумах фото: Сумська ОВА

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 жовтня РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні, постраждала енергетична інфраструктура. Ворог атакував об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Восени 2025 року РФ щодня атакує енергетичну інфраструктуру України, застосовуючи "Шахеди" з касетними боєприпасами та повторні атаки на рятувальників і енергетиків. В ніч на 16 жовтня під удар потрапили Вінницька, Сумська, Полтавська та Харківська області, а в Ніжині поранено одну людину.

Крім цього, у ніч на 17 жовтня та вранці п’ятниці російська армія атакувала низку українських областей, зокрема Суми, Херсон, Кривий Ріг і Новгород-Сіверський. За даними Повітряних сил, з 20:00 16 жовтня ворог застосував близько 70 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.

війна в Україні Сумы Сумщина Сумська область вторгнення Росії атака дронів
